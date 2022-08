Uống rượu, dùng thuốc quá liều gây tổn thương gan

Uống nhiều rượu, dùng thuốc và chất bổ sung quá liều, tăng cân… có thể gây hại cho gan, làm tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn.

Gan có thể mất khả năng lọc các chất độc hại ra khỏi máu trước khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Dưới đây là một số nguy cơ thường gặp gây hại cho cơ quan này.

Uống quá nhiều rượu

Bác sĩ Anurag Maheshwari (Viện Sức khỏe Tiêu hóa và Bệnh gan, Trung tâm Y tế Merc, Mỹ) chia sẻ trên AARP, phụ nữ không nên uống quá một ly đồ uống có cồn mỗi ngày hoặc 7 ly trong khoảng thời gian một tuần. Nam giới không nên uống quá hai ly hoặc 14 ly trong thời gian một tuần.

"Uống rượu quá mức làm vượt quá khả năng chuyển hóa của gan. Lượng rượu dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo và lưu trữ trong cơ thể. Chất béo này sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng của gan và có thể gây chết tế bào", bác sĩ Maheshwari nói.

Theo Jamile Wakim-Fleming, Giám đốc của Chương trình Bệnh gan nhiễm mỡ tại Bệnh viện Cleveland Clinic (Mỹ), hạn chế uống rượu góp phần ngăn chặn sự tiến triển của xơ hóa và chức năng gan có thể được cải thiện. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào thời điểm bệnh được phát hiện. Nhiều người mắc bệnh gan do rượu nặng cần ghép gan vì họ không ngừng uống rượu cho đến khi quá muộn.

Uống rượu quá nhiều gây độc hại cho gan. Ảnh: Freepik

Lạm dụng thuốc và chất bổ sung

Một số loại thuốc và chất bổ sung cũng có thể làm tổn thương cơ quan này khi quá lạm dụng. Dùng quá nhiều thuốc giảm đau như acetaminophen (Tylenol) là nguy cơ phổ biến trong các loại thuốc không kê đơn. Theo bác sĩ Lammert, những người dùng quá liều Tylenol sẽ áp đảo hệ thống chuyển hóa và gây nhiễm độc gan. Nhưng bệnh nhân sẽ gặp ít vấn đề nếu họ uống thuốc giảm đau theo quy định, bao gồm không quá 4.000 miligam mỗi ngày. Những người bị bệnh gan hiện tại có thể được khuyên dùng ít hơn 2.000 miligam.

Nếu người bệnh đang dùng acetaminophen ở mức này cần tránh rượu vì sẽ làm tăng thêm gánh nặng thải độc cho gan. Các loại thuốc giảm đau khác như nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có thể gây hại tương tự khi uống quá liều.

Thuốc kháng sinh để điều trị các vấn đề về vi khuẩn thông thường như nhiễm trùng xoang, đường tiết niệu... cũng có thể là nguyên nhân. Một số báo cáo còn cho thấy gan bị tổn thương vì một số chất bổ sung để giảm cân có chứa chiết xuất trà xanh, axit linoleic... Ngay cả hai chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, vitamin B3... có thể tác động xấu đến gan nếu dùng quá liều khuyến cáo. Dù chất bổ sung hay thuốc không kê đơn đều được chuyển hóa ở gan. Do đó, trước khi dùng uống các loại sản phẩm nào, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

Gan nhiễm mỡ

Cân nặng tăng cùng với bệnh tiểu đường và các bệnh chuyển hóa khác khiến tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ngày càng tăng. Cũng như tổn thương gan do rượu, gan nhiễm mỡ khi có nhiều chất béo tích tụ trong gan. Nếu bạn đang thừa cân hoặc bị bệnh tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp cao thì nguy cơ suy gan là một trong những lý do để bạn nên giảm cân và kiểm soát các tình trạng bệnh này.

Nhiễm virus

Viêm gan B và C có thể dẫn đến tổn thương gan và thậm chí là ung thư. Thông thường, phần lớn người bị viêm gan A hồi phục mà không có tác hại lâu dài. Cũng như các bệnh gan khác, những người bị viêm gan thường không có triệu chứng và có thể không biết bản thân mắc bệnh.

Cơn đường lây lan viêm gan B (HBV) là qua máu, tinh dịch và các chất dịch cơ thể khác như dùng chung vật dụng cá nhân (kim tiêm, dao cạo râu) với người bị nhiễm bệnh. Viêm gan C (HCV) lây nhiễm khi tiếp xúc với máu của người bị bệnh này, thường là qua dùng chung dụng cụ tiêm chích ma túy hoặc truyền máu... Theo CDC Mỹ, hơn một nửa số người bị HCV phát triển thành nhiễm trùng mạn tính và 25% phát triển thành xơ gan trong vòng 10-20 năm.

Vaccine viêm gan B được khuyến cáo tiêm cho người lớn, trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Lammert, người từ 18 đến 79 tuổi nên làm xét nghiệm HCV ít nhất một lần. Hiện nay, tiến bộ trong y học giúp có thêm nhiều phương pháp điều trị các căn bệnh này.

Kim Uyên

(Theo AARP)