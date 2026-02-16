Uống rượu có hạ đường huyết không?

Mỗi lần uống rượu tôi hay bị đau đầu, hoa mắt, đôi lúc khó thở. Rượu bia có gây hạ đường huyết không, làm gì để ngăn ngừa? (Minh Ngọc, 43 tuổi)

Trả lời

Hạ và tăng đường huyết là triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường, trong đó hạ đường huyết đôi khi nguy hiểm hơn, có thể gây hôn mê, lơ mơ, tổn thương não nếu không được xử lý kịp thời. Lượng đường trong máu dưới 70 mg/dL (3.9 mmol/L) là đường huyết thấp. Trường hợp nồng độ glucose máu giảm dưới 50 mg/dL (2,8 mmol/L) là hạ glucose máu nặng. Đây là tình trạng nguy hiểm và cần được cấp cứu.

Hạ đường huyết và say rượu có thể gây ra các dấu hiệu giống nhau như buồn ngủ, đau đầu, hoa mắt, mơ màng, khiến người bệnh khó phân biệt. Uống rượu, bia dễ gây hạ đường huyết cấp. Bởi khi uống rượu, gan ưu tiên loại bỏ rượu ra khỏi máu thay vì kiểm soát ổn định lượng đường trong máu. Nguy cơ bị hạ đường huyết cao hơn sau khi uống rượu và có thể kéo dài 24 giờ sau lần uống cuối cùng. Tình trạng có xu hướng nghiêm trọng hơn nếu uống bia rượu vào lúc đói.

Người bị tiểu đường phải thường xuyên kiểm tra đường huyết, tránh tăng hoặc hạ quá mức. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để tránh hạ đường huyết do rượu, nên ăn no, ưu tiên rau xanh, món ăn giàu protein nạc để làm chậm tốc độ hấp thụ rượu vào máu. Khi uống, chỉ nên uống lượng vừa phải, uống từ từ từng ngụm nhỏ, tối đa 1-2 ly. nhỏ.

Người bệnh tiểu đường nên sử dụng thuốc đúng liều, đúng giờ, ưu tiên tập thể dục 30 phút mỗi ngày, kiểm soát ăn uống để duy trì đường huyết ổn định. Nếu có các dấu hiệu hạ đường huyết như mệt mỏi, hoa mắt, vã mồ hôi, lạnh, nên nhanh chóng bổ sung đường bằng cách ăn bánh kẹo, uống nước đường, sau đó đo đường huyết để kiểm tra và đến bệnh viện ngay khi không hoặc chậm cải thiện.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Trưởng đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7