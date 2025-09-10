Uống rượu bia ảnh hưởng đến giấc ngủ thế nào

Uống rượu bia có thể dẫn đến rối loạn nhịp thở, gây ngáy ngủ, làm gián đoạn chu kỳ ngủ - thức của cơ thể.

Gián đoạn quá trình sản xuất melatonin

Melatonin là hormone giúp điều hòa chu kỳ giấc ngủ. Nếu nồng độ melatonin quá thấp gây khó ngủ vào ban đêm. Rượu bia làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone quan trọng này, khiến người uống khó đi vào giấc. Người muốn dùng thực phẩm bổ sung melatonin để ngon giấc nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

Gây ngáy ngủ

Uống quá nhiều rượu bia có thể dẫn đến rối loạn nhịp thở khi ngủ, bao gồm cả ngáy ngủ, từ đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Ngáy ngủ có thể làm giảm lượng oxy trong cơ thể, dẫn đến các vấn đề về tim, phổi. Tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ huyết áp cao, đột quỵ, suy tim.

Khiến ngưng thở khi ngủ nặng hơn

Rượu có thể làm trầm trọng thêm chứng ngưng thở khi ngủ. Rượu có thể làm giãn cơ lưỡi, họng, gây ra những thay đổi trong mạch máu mũi, tăng sức cản đường thở trong khoang mũi. Rượu cũng làm tăng khả năng mắc bệnh này ở người có yếu tố nguy cơ như thừa cân hoặc amidan to. Sự kết hợp giữa rượu và chứng ngưng thở khi ngủ tạo ra những tác động nguy hiểm cho cơ thể, giảm chức năng tim, phổi, gây mệt mỏi vào ban ngày do thiếu ngủ.

Làm rối loạn nhịp sinh học

Uống rượu cũng làm giảm độ nhạy cảm của cơ thể với các tín hiệu như ánh sáng ban ngày, bóng tối, vốn kích hoạt sự thay đổi nhiệt độ cơ thể và tiết ra hormone melatonin gây ngủ. Sử dụng đồ uống này quá gần giờ đi ngủ hoặc tiêu thụ quá nhiều cơ thể khó xác định được khi nào nên ngủ - thức. Mỗi người nên tránh uống rượu bia ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ.

Để có giấc ngủ chất lượng, hãy tạo thói quen thư giãn trước khi đi ngủ. Viết nhật ký, thiền hay thư giãn bằng cách tắm nước ấm giúp cơ thể ngủ ngon. Tránh sử dụng tivi, điện thoại di động, máy tính hoặc máy đọc sách điện tử trong phòng ngủ. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử này thường ức chế hormone melatonin, gây rối loạn đồng hồ sinh học.

Giữ phòng ngủ mát mẻ, sử dụng rèm cửa, chắn sáng để giữ cho phòng tối. Duy trì lịch trình ngủ, thức đều đặn giúp cơ thể thích nghi. Tránh sử dụng chất kích thích như caffeine từ cà phê, trà, nước ngọt...

Lê Nguyễn (Theo Sleep Foundation)