Ba lý do không nên uống cà phê khi đói

Uống cà phê khi đói có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây rối loạn hormone, tạo cảm giác bồn chồn, nhịp tim nhanh.

Hấp thụ caffeine nhanh hơn

Uống cà phê khi bụng đói khiến cơ thể hấp thụ caffeine nhanh. Caffeine là chất kích thích tự nhiên, gây cảm giác lo lắng hoặc bồn chồn. Uống cà phê sau khi ăn có thể làm chậm quá trình hấp thụ, giảm nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ của caffeine.

Mỗi người nên giới hạn lượng caffeine tiêu thụ ở mức 400 miligam mỗi ngày (tương đương 4-5 tách cà phê). Người uống vượt quá mức này có thể dẫn đến nhịp tim nhanh, đau đầu và làm tăng huyết áp, xuất hiện cảm giác lo âu. Tác dụng của caffeine có thể kéo dài đến 7 giờ ở người lớn, nên tránh uống khi bụng đói, gần giờ đi ngủ.

Dễ gặp vấn đề tiêu hóa

Cà phê là loại đồ uống có tính axit, uống khi bụng đói có thể khiến dạ dày sản xuất nhiều axit hơn. Lượng axit dư thừa gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ợ nóng. Caffeine cũng làm giãn cơ thắt thực quản dưới, tăng nguy cơ trào ngược.

Người có tiền sử ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS) cần thận trọng khi uống cà phê lúc bụng đói. Trường hợp gặp vấn đề tiêu hóa khi uống cà phê hãy thử ăn nhẹ hoặc ăn một bữa nhỏ. Ăn no có thể giúp ngăn ngừa sản xuất thêm axit dạ dày.

Thay đổi nội tiết tố

Uống cà phê khi chưa ăn cũng gây ra những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Caffeine kích thích giải phóng cortisol, thường được gọi là hormone căng thẳng. Cortisol điều hòa quá trình trao đổi chất và huyết áp. Nồng độ cortisol tăng cao có thể làm tăng nguy cơ lo âu, cáu kỉnh, các vấn đề về giấc ngủ. Theo thời gian, nồng độ cortisol cao thường dẫn đến bệnh tim, loãng xương.

Cà phê là đồ uống có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Sử dụng đồ uống muộn trong ngày gây mất ngủ, uống lúc đói dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Uống cà phê sau khi ăn sáng (khoảng 9h) để tăng năng lượng, sự tập trung. Để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, thời gian uống nên cách khoảng 8 giờ trước khi đi ngủ.

Cà phê đen có lợi cho sức khỏe do hàm lượng calo thấp, không thêm đường hoặc chất béo. Đồ uống này chứa nhiều chất chống oxy hóa mà không cần thêm calo. Đường góp phần làm giảm vị đắng của cà phê nhưng thêm nhiều không tốt cho sức khỏe tổng thể. Người quen uống cà phê với sữa hãy chọn các loại sữa ít béo hoặc có nguồn gốc từ thực vật, ít đường. Lựa chọn chất làm ngọt thay thế lành mạnh như thảo dược để giảm lượng calo trong đồ uống.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)