Uống nước ngọt gây hại cho gan

Nước ngọt là thức uống ưa thích với nhiều lứa tuổi vì hương vị hấp dẫn và khả năng giải tỏa cơn khát. Tuy nhiên, các loại nước ngọt lâu nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi về ảnh hưởng đối với sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng đường trong nước ngọt có tác động đến cân nặng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan nếu một người tiêu thụ quá nhiều đồ uống này.

Theo It This Not That (Mỹ), thực tế nước ngọt kể cả các loại nước ngọt không đường đều gây hại cho gan nếu lạm dụng. Ngoài các tác động tiêu cực đến gan, uống quá nhiều nước ngọt còn gây ảnh hưởng xấu đến các bộ phận khác của cơ thể như tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sâu răng và béo phì.

Nước ngọt gây ra một số vấn đề về gan. Ảnh: Freepik

Theo Keri Gans, chuyên gia dinh dưỡng tại thành phố New York, Mỹ: Gan hỗ trợ chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo mà cơ thể tiêu thụ, sau đó lưu trữ dưới dạng glycogen, vitamin và khoáng chất để sử dụng. Gan có vai trò giúp loại bỏ độc tố khỏi nguồn cung cấp máu, hạn chế độc tố gây hại cho cơ thể. Gan cũng là cơ quan chính mà cơ thể sử dụng để xử lý đường fructose. Trong khi đó, nước ngọt chứa khá nhiều các chất tạo ngọt siro giàu fructose (HFCS). Vì vậy, sử dụng nhiều nước ngọt sẽ gây ra các tác động lên gan.

Nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Theo chuyên gia dinh dưỡng Gans, cơ thể sử dụng quá nhiều đường có thể dẫn đến tích tụ chất béo và có hại cho gan. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng đường nếu dung nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ lấn át gan, hình thành chất béo tích tụ trong gan dẫn tới gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ khiến người bệnh luôn có cảm giác mệt mỏi, đau đớn, lâu dần có thể gây ra sẹo gan (xơ gan) và suy gan.

Kháng insulin

Người sử dụng quá nhiều nước ngọt có thể dẫn đến kháng insulin. Theo It This Not That, một nghiên cứu gần đây cho thấy những người tiêu thụ 4 cốc đồ uống có đường mỗi ngày với tổng lượng đường từ 40-80 gram trong khoảng 3 tuần liên tiếp đã xuất hiện tình trạng kháng insulin trong gan tăng lên.

Viêm gan

Nước ngọt không chỉ chứa nhiều đường mà còn chứa siro giàu fructose, hàm lượng fructose cao được phát hiện có tác động tiêu cực đến gan. Một nghiên cứu năm 2020 được thực hiện trên chuột cho thấy những con được cho ăn siro có hàm lượng fructose cao trong thời gian dài hơn có dấu hiệu bị suy giảm hàng rào thành ruột và gan bị viêm. Những nguy cơ này thường dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, có thể tiến triển thành sẹo gan (xơ gan), ung thư gan và suy gan.

Xơ gan

Gan bị tổn thương sẽ dẫn đến xơ gan. Với tình trạng tổn thương liên tục, ngày càng có nhiều mô sẹo hình thành, xơ gan gây khó khăn cho hoạt động của gan, khó phục hồi trong giai đoạn ngắn. Các nghiên cứu chứng minh, uống quá nhiều đồ uống có đường, nguy cơ xơ gan có thể tăng hơn 30%.

