Uống nước ép cà chua có giúp hạ huyết áp cao?

Tôi bị tăng huyết áp nhẹ, uống nước ép cà chua hằng ngày có giúp hạ huyết áp không và cần lưu ý gì? (Mỹ Hạnh, Tây Ninh)

Trả lời:

Cà chua có ba chất dinh dưỡng hỗ trợ ổn định huyết áp là kali, lycopene và vitamin C. Kali có tác dụng cân bằng điện giải, giúp thận đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, nhờ đó giảm áp lực lên thành mạch máu, góp phần duy trì huyết áp ổn định. Một ly nước ép cà chua tươi khoảng 240 ml có thể cung cấp đáng kể lượng kali cần thiết cho cơ thể.

Lycopene là hợp chất chống oxy hóa đặc trưng của cà chua, có tác dụng ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu và cải thiện sự đàn hồi của thành mạch. Vitamin C trong thực phẩm này cũng có thể trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào mạch máu và duy trì hệ thống mạch máu khỏe mạnh, từ đó điều hòa huyết áp.

Bạn có thể uống một đến hai ly nước ép cà chua tươi mỗi ngày để bổ sung kali, lycopene, vitamin C, giảm huyết áp ở người tăng huyết áp nhẹ. Tuy nhiên, cà chua có tính axit nhẹ, bạn không nên uống khi đói vì có thể gây cồn ruột hoặc trào ngược dạ dày. Người bệnh thận hoặc có tình trạng tăng kali máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, do hàm lượng kali trong cà chua ảnh hưởng đến chức năng thận.

Để đạt hiệu quả, bạn nên chọn cà chua chín đỏ, ép nguyên chất, dùng ngay sau khi chế biến, hạn chế nước ép đóng hộp do có thể chứa muối, đường, chất bảo quản. Uống vào buổi sáng sau ăn hoặc sau khi tập luyện thể thao là thời điểm thích hợp, thúc đẩy cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, đồng thời bù điện giải.

Có thể uống một đến hai ly nước ép cà chua tươi mỗi ngày để hỗ trợ giảm huyết áp. Ảnh: Trọng Nghĩa

Ngoài nước ép, ăn cà chua tươi, dùng trong salad hoặc chế biến cùng một ít dầu ô liu cũng giúp lycopene được hấp thu hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát tăng huyết áp. Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, theo dõi huyết áp giúp phòng ngừa biến chứng. Người bị tăng huyết áp nên tái khám định kỳ để bác sĩ điều chỉnh thuốc, chế độ dinh dưỡng, đảm bảo kiểm soát huyết áp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome