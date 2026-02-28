Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Uống nước cốt chanh nguyên chất 3-5 quả một ngày có giúp thải độc, giảm cân được không, nên lưu ý gì? (Nguyên Anh, Cần Thơ)

Trả lời:

Chanh đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe vì chứa hàm lượng vitamin C cao cùng khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, tăng hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Uống nước chanh có thể giúp bạn no nhanh hơn. Chanh cũng ít calo và nhiều chất xơ. Uống khoảng nửa quả chanh pha loãng với 250-300 ml nước lọc một ngày hỗ trợ giảm cân, kích thích sản xuất dịch tiêu hóa giúp cải thiện tiêu hóa... Tuy nhiên, uống 200-500 ml nước cốt chanh nguyên chất mỗi ngày (tương đương 3-5 quả chanh) để giảm cân không có cơ sở khoa học. Lượng nước chanh này vượt xa ngưỡng an toàn của cơ thể, có thể gây hại.

Chanh là loại quả tốt nhưng nước chanh có pH khoảng 2-3, tương đương axit mạnh dễ phá hủy lớp nhầy bảo vệ dạ dày. Uống lượng lớn nước cốt chanh không giúp giảm cân, thải độc mà gây tổn thương dạ dày, loét, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn điện giải. Axit citric liều cao trong nước cốt chanh dễ làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu (nguy cơ loãng xương, sỏi thận), tăng đào thải kali, dẫn tới nguy cơ loạn nhịp tim, nguy hiểm đối với người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Uống nhiều nước cốt chanh có hại có sức khỏe. Ảnh: Bạch Dương

Những người vốn đã có sẵn các vấn đề về dạ dày như viêm, loét hoặc trào ngược dạ dày - thực quản cần thận trọng khi sử dụng nước cốt chanh. Không nên ăn chanh hoặc uống nước chanh khi bụng đói, tốt nhất nên uống sau khi ăn no khoảng 30 phút. Không nên uống nước cốt chanh đậm đặc mà cần pha loãng với nhiều nước ấm để giảm nồng độ axit. Nên uống một ly nước chanh ấm pha loãng vào buổi sáng và sau khi ăn để tăng cường sức khỏe.

Để giảm cân, bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá tình trạng béo phì, thừa cân, nguyên nhân gây bệnh, từ đó tư vấn cách giảm cân cá thể hóa phù hợp, tối ưu hiệu quả.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7