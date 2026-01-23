Uống nước ấm trước khi ngủ có ngon giấc?

Tôi thường khó vào giấc, ngủ không sâu. Uống nước ấm trước khi ngủ có giúp thư giãn và dễ ngủ không, uống thế nào cho phù hợp? (Anh Tuấn, 42 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước ấm giúp làm giãn nhẹ mạch máu ngoại biên, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt - yếu tố có liên quan đến cơ chế khởi phát giấc ngủ. Uống nước ấm còn giúp giảm khô họng, hạn chế cảm giác khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ. Tuy nhiên, tác dụng chủ yếu mang tính hỗ trợ tâm lý, sinh lý nhẹ, phù hợp với người khó ngủ mức độ nhẹ hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Uống quá nhiều nước gần giờ ngủ làm tăng nhu cầu tiểu đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn, ngủ không sâu.

Người trưởng thành chỉ nên uống khoảng 100-150 ml nước ấm, trước giờ ngủ 30-60 phút. Tránh uống nước quá nóng hoặc uống ngay trước khi nằm. Không nên thêm đường, mật ong hay các chất kích thích. Người mắc bệnh tim, thận, tiểu đêm nhiều hoặc rối loạn giấc ngủ kéo dài cần thận trọng với thói quen này.

Uống nước ấm trước khi ngủ có thể giúp dễ thư giãn và cải thiện cảm giác thoải mái trước giờ đi ngủ. Ảnh: Trọng Nghĩa

Nếu tình trạng khó ngủ kéo dài nhiều tuần, kèm mệt mỏi ban ngày, đau đầu, lo âu, giảm tập trung, bạn nên đến chuyên khoa thần kinh để được đánh giá nguyên nhân. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định đo đa ký giấc ngủ nhằm khảo sát hoạt động não, hô hấp, nhịp tim và cử động trong khi ngủ, giúp phát hiện các rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn. Một số người bệnh phù hợp có thể được tư vấn kích thích từ trường xuyên sọ (rTMS), phương pháp không xâm lấn, hỗ trợ điều hòa hoạt động não, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng, lo âu.

Để ngủ ngon hơn, bạn nên duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế caffeine sau buổi trưa, tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động thể chất phù hợp. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) cũng hỗ trợ tăng cường máu lên não, góp phần chống gốc tự do, tăng kết nối thần kinh, cải thiện giấc ngủ tốt hơn.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7