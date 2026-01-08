5 món ăn giảm đau đầu mùa lạnh

Thực phẩm giàu magiê, omega-3, vitamin nhóm B như cá béo, các loại hạt có thể giúp giãn mạch, ổn định dẫn truyền thần kinh, giảm đau đầu khi trời lạnh.

Thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, làm giảm lưu lượng máu lên não và tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Sự thay đổi này dễ gây đau đầu, nặng đầu, căng vùng trán hoặc thái dương, đặc biệt ở người nhạy cảm với thời tiết.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ ăn thiếu nước, thiếu khoáng chất và chất béo lành mạnh trong mùa lạnh làm cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên và kéo dài hơn. Dưới đây là 5 món ăn hỗ trợ giảm đau đầu vào những ngày lạnh.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích giàu omega-3 có tác dụng chống viêm, cải thiện độ đàn hồi thành mạch, tăng lưu thông máu lên não. Omega-3 còn giúp điều hòa chất dẫn truyền thần kinh serotonin, từ đó giảm đau đầu do co mạch hoặc căng thẳng. Ăn cá béo 2-3 bữa mỗi tuần, ưu tiên hấp hoặc áp chảo ít dầu, giúp giảm tần suất đau đầu trong những ngày lạnh.

Rau lá xanh đậm

Rau bina, cải bó xôi, cải xoăn chứa nhiều magiê và folate, hai vi chất quan trọng cho hoạt động thần kinh. Magiê giúp giãn mạch máu não, giảm co thắt cơ vùng đầu - cổ, trong khi folate hỗ trợ dẫn truyền xung thần kinh ổn định. Ăn một đĩa rau xanh mỗi ngày hạn chế đau đầu âm ỉ, nặng đầu vào sáng sớm khi trời lạnh.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt bí giàu magiê, vitamin B2 và chất béo không bão hòa. Những dưỡng chất này giảm kích thích thần kinh, ổn định năng lượng não bộ và hạn chế đau đầu do hạ đường huyết hoặc căng thẳng. Một nắm hạt nhỏ (20-30 g) dùng làm bữa phụ trong ngày lạnh giúp cơ thể ấm hơn và não hoạt động ổn định.

Món ăn chứa magie, vitamin B2, omega-3 hỗ trợ cải thiện đau đầu trong mùa lạnh. Ảnh được tạo bởi AI

Gừng

Gừng có đặc tính chống viêm, giảm buồn nôn, hỗ trợ tuần hoàn máu. Hoạt chất gingerol trong gừng làm dịu các cơn đau đầu liên quan đến viêm, nhiễm lạnh hoặc thay đổi thời tiết đột ngột. Uống một tách trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc chiều có thể giảm cảm giác nặng đầu trong mùa lạnh.

Chuối

Chuối giàu kali, vitamin B6, cung cấp năng lượng nhanh cho não. Kali giúp cân bằng điện giải, hạn chế co mạch, trong khi vitamin B6 hỗ trợ tổng hợp serotonin - chất điều hòa cảm giác đau. Ăn một quả chuối mỗi ngày, nhất là vào buổi sáng hoặc giữa buổi sẽ giảm đau đầu do mệt mỏi, thiếu năng lượng khi trời lạnh.

Để hạn chế đau đầu trong mùa lạnh, ngoài lựa chọn thực phẩm phù hợp, bác sĩ Thủy khuyến nghị nên uống đủ nước dù không khát, giữ ấm vùng đầu - cổ, tránh bỏ bữa, hạn chế rượu bia, cà phê đậm đặc. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên khác như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể tăng cường máu lên não, cải thiện kết nối thần kinh, giảm đau đầu và mất ngủ.

Người thường xuyên đau đầu kéo dài, đau đầu kèm chóng mặt, buồn nôn, tê yếu tay chân, tăng dần khi trời lạnh hoặc không đáp ứng với thay đổi chế độ ăn nên đến chuyên khoa Thần kinh để bác sĩ khám tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Trọng Nghĩa