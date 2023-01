Uống nhiều bia rượu dễ gây biến chứng tiểu đường

Uống nhiều bia rượu giảm bài tiết insulin, riêng bệnh nhân tiểu đường uống khoảng 16 ly rượu một ngày có thể gây nhiễm toan ceton, hôn mê, suy thận.

Rượu có thành phần chính là cồn ethanol, được sản xuất bằng quá trình lên men đường và tinh bột. Khi uống rượu, ethanol được hấp thu từ ruột non vào máu, ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể, ức chế hệ thần kinh trung ương. Rượu được chuyển hóa ở gan nhờ enzym, tuy nhiên, gan chỉ chuyển hóa một lượng nhỏ ethanol trong một thời điểm. Nếu uống nhiều, gan không xử lý kịp, lượng cồn dư thừa lưu thông khắp cơ thể.

BS.CKI Trần Đông Hải, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chia sẻ, người bệnh tiểu đường uống 200 g rượu nguyên chất khoảng 16 ly rượu một ngày có thể gây nhiễm toan ceton. Nhiễm toan ceton là tình trạng nồng độ axit ứ đọng, tăng cao trong máu. Nhiễm toan ceton gây buồn nôn, nôn mửa, suy giảm chức năng thần kinh, hôn mê, dễ tử vong.

Uống ít rượu lúc đói cũng có thể nhiễm toan ceton. Khi đói hay nhịn ăn kéo dài làm giảm lượng đường trong máu, mất khả năng kích thích sản xuất insulin. Không có insulin, chất béo bị phân hủy thành axit béo tự do đi đến gan. Bình thường gan sẽ kết hợp các axit béo tự do thành chất béo trung tính gọi là lipoprotein. Tuy nhiên, khi uống rượu, gan sẽ làm việc một cách bất thường. Các axit béo tự do chuyển thành ketone và bài tiết vào máu gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Uống nhiều rượu bia trong các bữa tiệc dễ gây tăng đường huyết. Ảnh: Freepik

Uống nhiều thức uống có cồn này cũng làm tích tụ axit trong máu dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe bao gồm:

Rối loạn chuyển hóa lipid: Người bệnh tiểu đường thường bị rối loạn chuyển hóa. Uống rượu càng làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid, nguy cơ mắc thêm bệnh tim mạch dễ dàng. Rượu gây ra một số tác động làm thay đổi lipid bao gồm: tăng nồng độ chất béo, giảm nồng độ mỡ máu xấu, tăng mỡ máu tốt.

Bệnh thần kinh ngoại biên: Tình trạng các dây thần kinh bị tổn thương ảnh hưởng đến chức năng cơ, dây thần kinh cảm giác... gây ra các triệu chứng bao gồm: ngứa ran, nóng rát, đau tê, nhiễm trùng, nhất là ở vùng bàn chân.

Bệnh võng mạc tiểu đường: Nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ phát triển biến chứng mắt ở người bệnh tiểu đường.

Giảm hoặc thay đổi tác dụng của thuốc điều trị tiểu đường bao gồm: chlorpropamide, metformin, rosiglitazone...

Giới tính Liều lượng nồng độ cồn trong máu tương đương mức 0,08 gây say Mức uống nhiều Lưu ý Nam 5 ly trên 15 ly một tuần Say rượu thường dẫn đến nhiễm độc cấp tính (ngộ độc rượu) Nữ 4 ly trên 8 ly một tuần

Không có loại rượu bia nào có lợi cho người tiểu đường. Người bệnh nên hạn chế uống rượu bia để phòng tránh những biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu uống, người bệnh (nữ) uống không quá một ly mỗi ngày (148 ml rượu vang, tương đương 43 ml rượu mùi hoặc 340 ml bia), với nam giới uống không quá 2 ly mỗi ngày.

Uống rượu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, không chỉ riêng người bệnh tiểu đường. Bác sĩ Đông Hải cho biết, người chưa từng bị tiểu đường cũng đối diện nguy cơ bị bệnh nếu uống rượu liên tiếp trong thời gian dài. Bởi lượng cồn dư thừa lưu chuyển trong máu thời gian dài ảnh hưởng đến tuyến tụy làm suy giảm bài tiết insulin, độ nhạy cảm hoặc kháng insulin, tiền đề phát triển bệnh tiểu đường.

Bác sĩ khuyên người bệnh không nên uống rượu bia, chọn những thức uống lành mạnh khi ăn tiệc, bảo vệ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Nếu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường cần gặp bác sĩ khoa Nội tiết - Đái tháo đường để được thăm khám điều trị kịp thời.

Đinh Tiên