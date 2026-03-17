Uống cà phê thêm đường, kem béo có hại gan?

Ngày nào tôi cũng uống cà phê, gần đây thường thêm đường, kem béo thì có ảnh hưởng xấu đến gan không? (Anh Quốc, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cà phê cung cấp hợp chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, cafestol, kahweol. Những chất dinh dưỡng này có khả năng hỗ trợ giải độc gan, giảm tình trạng viêm, góp phần ngăn ngừa tổn thương tế bào. Tuy nhiên, nếu kết hợp cà phê với một số nguyên liệu không phù hợp có thể gây hại gan.

Để giảm vị đắng đặc trưng của cà phê, người dùng thường cho thêm đường để dễ uống. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều đường tinh luyện, đặc biệt là đường trắng hoặc siro chứa fructose làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Phần đường tinh luyện dư thừa khi đi vào cơ thể được gan chuyển hóa thành chất béo. Chất béo có thể tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu. Về lâu dài tình trạng này có nguy cơ tiến triển thành viêm gan, xơ hóa gan hoặc rối loạn chuyển hóa.

Nhiều loại cà phê được thêm kem béo tạo vị béo ngậy để phù hợp với xu hướng. Tuy nhiên, nhiều loại kem béo công nghiệp có chứa chất béo chuyển hóa, phụ gia hóa học, hương liệu tổng hợp, chất làm đặc. Hấp thụ nhiều chất béo chuyển hóa làm tăng nguy cơ viêm gan, rối loạn chuyển hóa lipid dẫn đến suy giảm chức năng. Chất phụ gia và hương liệu khiến gan phải hoạt động nhiều.

Nếu bạn muốn thưởng thức cà phê béo mà vẫn hạn chế ảnh hưởng đến gan thì nên chọn sữa hạt không đường hoặc sữa tươi hữu cơ. Khi sử dụng đúng cách, cà phê góp phần hỗ trợ sức khỏe gan. Người trưởng thành không nên sử dụng quá 400 miligam caffeine mỗi ngày. Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể khoảng 4-6 giờ, vì vậy nên tránh dùng vào buổi chiều hoặc tối. Bạn nên thưởng thức đồ uống này sau khi ăn sáng, thời gian lý tưởng là từ 7h đến 10h.

Ưu tiên cà phê nguyên chất, rang xay thô, hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc hương liệu nhân tạo. Người đang mắc các bệnh lý về gan, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi duy trì thói quen uống cà phê thường xuyên.

BS.CK1 Đào Thị Yến Thủy

Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM