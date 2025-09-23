Uống cà phê có làm răng xỉn màu, hôi miệng?

Tôi có thói quen uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày. Gần đây, răng của tôi bị xỉn màu, ố vàng, hơi thở có mùi hôi, có phải do cà phê không? (Mai Trâm, 34 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cà phê chứa các hợp chất có khả năng tạo màu như tannin (một dạng polyphenol), melanoidins và axit phenolic. Các chất này dễ dàng bám lên bề mặt men răng hoặc len vào các khe, mảng bám li ti trên răng.

Men răng vốn có cấu trúc vi thể xốp với vô số lỗ nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tannin trong cà phê phân hủy trong nước làm cho sắc tố màu gắn kết, thẩm thấu vào các lỗ nhỏ này, khiến răng dần chuyển sang màu vàng hoặc nâu. Nếu uống cà phê thường xuyên, nhất là uống cà phê đen, đặc, nóng, giữ lâu trong miệng và không vệ sinh răng miệng kỹ, các vết ố sẽ ngày càng sâu, khó loại bỏ. Cà phê có tính axit nhẹ có thể làm mềm bề mặt men răng. Khi men răng bị mềm, sắc tố càng dễ bám chặt hơn.

Bác sĩ Thư đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Uống nhiều cà phê, không vệ sinh răng miệng đầy đủ, để mảng bám, cao răng tích tụ làm tăng nguy cơ răng xỉn màu. Người bệnh trào ngược cũng có khả năng bị răng xỉn màu do axit trào ngược lên bào mòn làm men răng yếu. Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy uống cà phê trực tiếp khiến răng xỉn màu, hôi miệng.

Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể uống cà phê cùng sữa không đường hoặc tách béo, uống nhanh, tránh ngậm lâu trong miệng, dùng ống hút để giảm tiếp xúc với bề mặt răng. Sau khi uống cà phê, súc miệng với nước sạch và chờ khoảng 30 phút rồi mới đánh răng để tránh mài mòn men đang mềm. Sử dụng kem đánh răng có tác dụng làm trắng, tẩy sạch mảng bám. Bạn nên khám răng định kỳ và làm sạch cao răng, có thể tẩy trắng răng chuyên sâu tại nha khoa khi cần.

Nếu tình trạng hôi miệng kéo dài có thể dấu hiệu của bệnh răng miệng hoặc liên quan trào ngược dạ dày thực quản, bệnh viêm mũi họng..., bạn nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán, điều trị phù hợp.

BS.CKI Dương Anh Thư

Trưởng Đơn vị Răng Hàm Mặt

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7