Vì sao ngứa họng, ho sau khi uống cà phê?

Tôi hay ngứa và đau họng, ho sau khi uống cà phê. Nguyên nhân do cà phê hay tôi mắc bệnh gì? (An Phan, 36 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp tỉnh táo, tập trung, tăng năng lượng cũng như hỗ trợ nhu động ruột khỏe. Tuy nhiên, đồ uống này có tính axit nhẹ, chứa caffeine và các chất phụ gia (sữa, đường, hương liệu). Người không quen với caffeine, uống nhiều cùng lúc dễ bị lợi tiểu, làm cơ thể mất nước, niêm mạc họng khô, kích ứng. Caffein có thể kích thích dạ dày sản xuất axit, làm giãn cơ vòng thực quản dưới, gây trào ngược họng, dẫn đến các triệu chứng, đau, ngứa, ho khan. Nếu bạn thường xuyên ngứa họng kèm theo ợ nóng, chua miệng hoặc triệu chứng xảy ra cả khi ăn uống đồ cay, chua, nguyên nhân có thể do trào ngược.

Bạn cũng có thể gặp các triệu chứng trên nếu cơ địa dị ứng với cà phê, protein trong sữa (nếu uống cà phê sữa) hoặc với các chất phụ gia. Lúc này, hệ miễn dịch nhầm lẫn caffeine là tác nhân gây hại, giải phóng histamine làm ngứa, phát ban, nguy cơ cao sốc phản vệ, khó thở.

Cần phân biệt dị ứng caffeine với tác dụng phụ khi uống quá nhiều caffeine. Biểu hiện khi uống quá nhiều cà phê có thể gây cảm giác bồn chồn hoặc đau đầu, nhưng không gây đau rát họng, khó thở như dị ứng. Người bị viêm mũi dị ứng, đang viêm họng, viêm xoang, thường nhạy cảm với các yếu tố kích thích, dễ ngứa rát họng sau khi uống.

Bác sĩ Thạch đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ tới 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 4-5 tách. Nên ưu tiên cà phê đen nguyên chất (không sữa, ít đường) hoặc giảm lượng, uống đủ nước lọc để giảm khô họng. Ngừng uống nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Hạn chế uống cà phê khi bụng đói, đang viêm họng hay viêm mũi xoang, tránh uống quá nhiều trong ngày... Bạn có thể thay thế cà phê bằng các loại trà không chứa caffeine như trà hoa cúc.

Nếu triệu chứng kéo dài, kèm khàn tiếng, nuốt vướng, đau họng dai dẳng hay ho mạn tính, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng và tiêu hóa. Bác sĩ nội soi tai mũi họng hoặc đánh giá trào ngược qua các kỹ thuật như đo PH thực quản 24 giờ, nội soi dạ dày... để xác định chính xác nguyên nhân, điều trị phù hợp.

BS.CKI Võ Bá Thạch

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7