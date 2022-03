Uống baking soda với gừng, mật ong có giảm trào ngược dạ dày?

Baking soda có tính kiềm giúp làm dịu cơn đau dạ dày nhanh nhưng cũng gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.

Tôi bị trào ngược dạ dày đã hơn 2 năm nay, nghe bạn tôi mách uống baking soda pha loãng với nước, uống trà gừng, nghệ mật ong có thể chữa được bệnh. Bác sĩ cho hỏi bài thuốc này có đúng không? (Hà Lê)

Trả lời:

Đây là những phương thuốc truyền miệng dân gian thiên về chữa các bệnh dạ dày. Y học cổ truyền chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không phải bài thuốc chữa khỏi hoàn toàn triệu chứng.

Gừng: thuộc tính nóng giúp lưu thông máu, làm tăng túi máu của niêm mạc dạ dày để lành viêm, kháng khuẩn tốt, nhất là trong các trường hợp ngộ độc thức ăn, viêm dạ dày. Gừng được sử dụng khá đơn giản bằng cách cắt vài lát mỏng, cho vào nước ấm. Tuy nhiên, gừng có tính chất ức chế tạo cục máu đông. Những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, viêm loét dạ dày cấp tính không nên sử dụng gừng.

Nghệ và mật ong: nghệ vàng có chất curcumin vừa kháng khuẩn vừa làm lành viêm hiệu quả. Mật ong cũng có tính chất kháng khuẩn, có tính kiềm giúp trung hòa axit dạ dày. Vì vậy, người ta phối hợp hai loại này với nhau và làm bài thuốc chữa bệnh.

Gừng, mật ong có tính kháng khuẩn. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, mọi người không nên tự chế nghệ mật ong ở nhà. Do nghệ tan trong dầu, ít tan trong nước, tỷ lệ hấp thụ trong nước chỉ đạt 2-3%. Vì vậy, nếu uống nghệ tự tinh chế cơ thể sẽ hấp thu rất ít. Trong trường hợp những người giảm vận động co thắt dạ dày hoặc liệt dạ dày do các bệnh lý như tiểu đường lâu năm, uống nghệ tinh chế có thể làm liệt tắc trong dạ dày phải phẫu thuật lấy ra.

Baking soda: có tác dụng với axit trong dạ dày làm dịu cơn đau nhanh. Tuy nhiên baking soda có tính chất kiềm, làm kiềm hóa máu của người bệnh. Những người bị suy thận uống baking soda rất có hại. Phương thuốc này cần có tư vấn từ bác sĩ có chuyên môn mới nên sử dụng.

Bác sĩ Lê Thanh Quỳnh Ngân

(Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM)