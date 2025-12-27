Ung thư vùng má tái phát lần ba

TP HCMKhối u vùng má tái phát lần ba sau hai lần phẫu thuật trong 12 năm, bà Chantha, 54 tuổi, từ Campuchia sang Việt Nam điều trị.

Bà Chantha sang Việt Nam năm 2013 để phẫu thuật u vùng má phải nhỏ, không đau, không loét nhưng ác tính. Khi đó, bác sĩ khuyến nghị xạ trị bổ túc sau mổ nhằm giảm nguy cơ tái phát nhưng bà chưa thực hiện. 4 năm sau, khối u tái phát, bà sang Thái Lan điều trị phẫu thuật cắt u tái phát và được ghép da tạo hình.

Lần này, khối u tái phát tại chỗ, phát triển lớn dần, chiếm gần toàn bộ vùng má phải. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u của bà có kích thước khoảng 6x5cm kèm nhiều nốt vệ tinh quanh u. Nhiều ổ tổn thương tái phát, xâm lấn sâu mô mềm và liên quan đến các nhánh mạch máu vùng mặt. ThS.BS.CKII Đoàn Minh Trông, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chẩn đoán bà Chantha mắc sarcom sợi bì lồi vùng má phải tái phát, một dạng ung thư mô mềm, có xu hướng xâm lấn tại chỗ.

"Những lần mổ trước có thể không kiểm soát đủ độ rộng cộng với người bệnh chưa xạ trị khiến tế bào ung thư còn sót lại", bác sĩ Trông nói, thêm rằng theo thời gian, khối u phát triển và xâm lấn ngày càng rộng. Lần này, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt rộng toàn bộ tổn thương đồng thời kiểm soát rìa diện cắt bằng sinh thiết tức thì (cắt lạnh) trong mổ. Phương pháp này cho phép bác sĩ kiểm tra ngay xem diện cắt còn tế bào ung thư hay không, từ đó tiếp tục cắt cho đến khi đạt được diện cắt an toàn (không còn tế bào ác tính).

Êkíp phẫu thuật và tạo hình gương mặt cho bà Chantha. Ảnh: Trung Vũ

Sau phẫu thuật cắt rộng loại bỏ tế bào ung thư, khuyết hổng phần mềm lớn hơn 18 cm, kéo dài từ vùng má xuống cổ phải. Các mô xung quanh đều xơ sẹo do những lần mổ trước, không còn đủ điều kiện tạo hình tại chỗ. Do đó, êkíp quyết định tái tạo che phủ khuyết hổng bằng vạt tự do từ vùng đùi trước.

Ca mổ được thực hiện với hai kíp mổ song song. Một êkíp phụ trách cắt bỏ khối u và kiểm soát rìa diện cắt, êkíp còn lại lấy vạt đùi và chuẩn bị vi phẫu nối mạch nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng.

Theo ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh, bà Chantha đã trải qua hai lần phẫu thuật khiến phần xơ sẹo nhiều, thành mạch máu các vùng xung quanh mặt phải xơ hóa, êkíp phải linh hoạt thay đổi kỹ thuật nối mạch khác nhau để đảm bảo tưới máu cho vạt.

Hậu phẫu, vùng da ghép hồng hào, bà Chantha ít đau, có thể ăn uống sớm và bắt đầu phục hồi vận động, cần xạ trị bổ túc sau mổ nhằm giảm nguy cơ tái phát ung thư.

Bác sĩ Trông khám cho bà Chantha sau mổ. Ảnh: Trung Vũ

Sarcom sợi bì lồi thường xuất hiện dưới dạng khối hồng hoặc tím nhạt, phát triển chậm và hiếm khi di căn. Bệnh thường gặp ở người 20-59 tuổi và dễ tái phát nếu không điều trị triệt để. Chẩn đoán bằng sinh thiết khối u, còn điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật cắt rộng, đảm bảo rìa cắt sạch tế bào khối u. Trong những trường hợp khó cắt đủ rộng, có thể kết hợp xạ trị hoặc liệu pháp nhắm trúng đích để kiểm soát khối u và giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Trông khuyên những người có các khối u dưới da, kể cả khi không đau hay loét, cũng không nên chủ quan. Khi phát hiện tổn thương bất thường, nhất là ở vùng đầu - mặt - cổ, nên đến bệnh viện khám và tuân thủ phác đồ điều trị để giảm nguy cơ tái phát. Tái khám định kỳ nhằm phát hiện sớm tái phát giúp điều trị hiệu quả.

Minh Tâm