Hà NộiChị Trang, 42 tuổi, mắc ung thư vú thể tam âm, được bác sĩ điều trị hóa trị kết hợp thuốc miễn dịch sau đó phẫu thuật loại bỏ u.

Chị Trang có một khối u ở ngực phải, kích thước khoảng 2,5x1 cm kèm hạch bất thường vùng hố nách phải. Mẫu bệnh phẩm được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nhuộm hóa mô miễn dịch xác định ung thư vú thể tam âm (Triple-Negative Breast Cancer). Đây là một phân nhóm ung thư vú đặc biệt mà các tế bào ung thư không có ba loại thụ thể chính thường thấy trong các loại ung thư vú khác.

BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung Bướu, cho biết ung thư vú thể tam âm chiếm khoảng 15% trường hợp ung thư vú, có độ ác tính cao, phát triển nhanh, dễ di căn và không đáp ứng với các phương pháp pháp điều trị thông thường như liệu pháp hormone và thuốc nhắm vào HER2.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định điều trị cho người bệnh bằng liệu pháp tân bổ trợ, kết hợp thuốc miễn dịch và hóa trị để thu nhỏ kích thước khối u. Tiếp đó, các bác sĩ sẽ phẫu thuật loại bỏ u đồng thời bảo tồn tuyến vú.

Bác sĩ Sơn giải thích hóa trị và thuốc miễn dịch được phối hợp nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư. Hóa trị có tác dụng trực tiếp phá hủy hoặc ức chế sự phân chia của tế bào ung thư, làm nhỏ khối u và kiểm soát sự phát triển của bệnh. Trong khi đó, liệu pháp miễn dịch có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện và tấn công các tế bào ung thư hiệu quả hơn.

Hoàn thành 8 chu kỳ điều trị thuốc miễn dịch kết hợp hóa trị, chị Trang đáp ứng tốt với điều trị, khối u ở ngực phải cùng hạch nách phải giảm kích thước rõ rệt. Chị được cắt toàn bộ tuyến vú phải, bảo tồn nhũ hoa và vét hạch nách nhằm loại bỏ triệt để vùng nghi ngờ còn bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ đáp ứng điều trị.

Bác sĩ Sơn tư vấn cho chị Trang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong cuộc mổ, bác sĩ tái tạo ngực phải bằng túi ngực, bảo tồn nhũ hoa, cân đối hai bên ngực. Kết quả sinh thiết lạnh trong mổ, giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy nhu mô vú phải lành tính, chủ yếu xơ hóa và biến đổi xơ nang, không phát hiện tế bào ác tính. 8 hạch nách phải được lấy ra âm tính với ung thư, các diện cắt bệnh phẩm đều sạch tổn thương.

Bác sĩ Sơn cho hay trên mô bệnh học sau mổ không còn phát hiện tế bào ác tính trong tổ chức vú và hạch, chị Trang đạt đáp ứng hoàn toàn về mặt mô học (Pathological Complete Response - pCR) - yếu tố tiên lượng rất quan trọng trong điều trị ung thư vú thể tam âm.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Trang ổn định. Tái khám sau một tháng, vết mổ khô, liền tốt, chị ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân sẽ tiếp tục duy trì phác đồ điều trị bằng liệu pháp miễn dịch trong vòng một năm.

Globocan năm 2022 ghi nhận ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới tại Việt Nam cao nhất trong năm 2022, khoảng 24.500 ca (13,6% tổng ca ung thư) và chiếm 8,3% tổng số tử vong do ung thư hàng năm.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo phụ nữ nên thường xuyên tự kiểm tra tuyến ngực hoặc khám tuyến vú định kỳ ít nhất mỗi 6 tháng một lần để phát hiện bất thường ở tuyến vú và có hướng điều trị kịp thời. Tầm soát ung thư vú từ tuổi 40 hoặc có thể bắt đầu sớm hơn từ độ tuổi 35 nếu tiền sử trong gia đình có người mắc bệnh ung thư vú.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi