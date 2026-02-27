Thuốc miễn dịch chặn ung thư dạ dày tái phát

Hà NộiBà Vọng, 86 tuổi, cắt 3/4 dạ dày trong lần điều trị 15 năm trước, nay ung thư dạ dày tái phát được bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc miễn dịch.

Nội soi dạ dày tháng 2 năm ngoái ghi nhận bà bị loét vùng tâm vị, sinh thiết âm tính, gần đây bà Vọng nôn nhiều, khó nuốt nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội kiểm tra. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc vùng thực quản - tâm phình vị có tổn thương dạng loét sùi, nổi gò bất thường, làm hẹp gần hết vùng cực trên dạ dày. Sinh thiết xác định ung thư biểu mô kém kết dính, có thành phần tế bào nhẫn.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, cho hay ung thư có thành phần tế bào nhẫn (Signet Ring Cell Carcinoma - SRCC) là thể có độ ác tính cao, u phát triển mạnh gây chít hẹp, tắc đường tiêu hóa, đồng thời các tế bào u kém kết dính, rời rạc. Loại u này có thể di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể với tốc độ rất nhanh, nếu phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn, tiên lượng rất xấu.

Bà Vọng lớn tuổi, đã cắt 3/4 dạ dày, ăn uống khó, thể trạng kém. Các bác sĩ thận trọng khi lựa chọn phương pháp điều trị để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vận động, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Các xét nghiệm sinh học phân tử khối u, bao gồm PD-L1, MSI và HER2/neu cho thấy bà Vọng có khả năng đáp ứng tốt với các thuốc miễn dịch như Pembrolizumab, Nivolumab... Liệu pháp miễn dịch là phương pháp điều trị sử dụng chính hệ thống miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Bác sĩ Khiêm giải thích cơ chế của thuốc Pembrolizumab là ngăn chặn protein PD-1 trên tế bào miễn dịch kết hợp với PD-L1 trên tế bào u làm mở khóa hệ thống miễn dịch để nhận diện được tế bào u và tiêu diệt chúng.

Bà Vọng được chụp cắt lớp vi tính đánh giá hiệu quả điều trị sau ba tháng dùng thuốc miễn dịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Vọng được điều trị thuốc miễn dịch qua đường truyền tĩnh mạch, sau 4 chu kỳ, kết quả dung nạp thuốc tốt, sức khỏe cải thiện, không còn bị khó nuốt, không nôn.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và nội soi thực quản dạ dày cho thấy các tổn thương tại vùng tâm vị dạ dày, đoạn dưới thực quản đã thoái triển gần hết so với phim chụp trước đó ba tháng. Bà Vọng có thể ăn uống bình thường, tăng cân, đi lại được và không gặp tác dụng phụ của thuốc miễn dịch.

Liệu pháp miễn dịch phù hợp với người bệnh cao tuổi, hạn chế tác dụng phụ so với các liệu pháp khác như hóa, xạ trị có độc tính lớn. Tác dụng phụ của liệu pháp miễn dịch khá nhẹ nhàng, ít gây tổn thương cơ thể lâu dài nếu được kiểm soát tốt, theo bác sĩ Khiêm.

Mỗi người nên duy trì khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường. Khi xuất hiện các triệu chứng như nuốt vướng, khó nuốt, buồn nôn kéo dài, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiếu Nguyễn