Ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng phẫu thuật

Sau khi mổ cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ tại một bệnh viện ở TP HCM 8 tháng trước, chị Quỳnh trở lại Mỹ làm việc. Khi có triệu chứng bất thường nghi ung thư tái phát, chị về Việt Nam kiểm tra. Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến giáp của chị có nhiều hạch, trong đó hạch ở cổ trái kích thước 1,5-2 cm, hạch cổ phải 1-1,5 cm. Ngoài ra, còn có các khối hạch nhỏ 5-7 mm ở trung tâm cổ.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết hạch lympho (bạch huyết) ở cổ là những "trạm gác" của hệ miễn dịch giúp lọc bỏ vi khuẩn, virus và tế bào bất thường. Bình thường hạch khó sờ thấy, nhưng khi nhiễm trùng hoặc có tế bào ung thư, chúng to và cứng. Chị Quỳnh tiền căn ung thư tuyến giáp, nay có nhiều hạch bất thường, có thể bệnh tái phát. Kết quả sinh thiết bằng chọc hút kim nhỏ cho thấy hạch di căn từ ung thư tuyến giáp.

Ca mổ lần hai khó hơn lần đầu vì mô sẹo dính, hạch nằm sát các cấu trúc quan trọng. Êkíp bóc tách cẩn trọng, nạo vét triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ di căn xa và chèn ép đường thở. Các bác sĩ nạo vét toàn bộ hạch hai bên cổ cùng hạch nhóm trung tâm bằng dao siêu âm. Các dây thần kinh quan trọng như thần kinh XI, thần kinh hồi thanh quản và tĩnh mạch cảnh trong, cơ ức đòn chũm được bảo tồn.

Bác sĩ Huân (giữa) nạo hạch cổ cho chị Quỳnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ bóc tách được 45 hạch, trong đó có 26 hạch di căn. Chị Quỳnh được rút dẫn lưu và cắt chỉ sau 7 ngày phẫu thuật, tiếp tục điều trị bổ sung bằng iốt phóng xạ khoảng 4 tuần trước khi về Mỹ.

Theo bác sĩ Huân, sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp người bệnh có thể tụ dịch tại chỗ, sưng, phù nề vùng cổ, chảy máu. Nặng hơn, bệnh nhân có thể khàn giọng, mất tiếng do tác động đến thần kinh thanh quản, hoặc tê và chuột rút tay do tác động đến tuyến cận giáp.

Bác sĩ Huân khám bệnh cho Chị Quỳnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết trong cơ thể, sản xuất hormone kích thích tế bào tăng trưởng, phát triển. Ung thư tuyến giáp thường gặp nhất trong các loại ung thư tuyến nội tiết, phổ biến ở người trưởng thành, xếp thứ 6 trong các loại ung thư tại Việt Nam (theo Globocan năm 2022), nữ có nguy cơ cao hơn nam giới. Bệnh có thể di căn hạch cổ, tái phát sau phẫu thuật nếu không theo dõi sát.

Bác sĩ Huân khuyên người bệnh từng mổ tuyến giáp cần tái khám định kỳ, kết hợp siêu âm, xét nghiệm máu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Khi có dấu hiệu như cổ có u, khàn giọng, hạch cổ di động cần đi khám để được điều trị kịp thời.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi