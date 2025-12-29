Ung thư tuyến giáp ở tuổi 16

TP HCMMy, 16 tuổi, khám sức khỏe định kỳ bác sĩ phát hiện tổn thương bất thường ở tuyến giáp và phẫu thuật chặn ung thư từ giai đoạn sớm.

My không có triệu chứng, siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận nhân tuyến giáp thùy trái phân loại TIRADS 4 - nhóm có nguy cơ ác tính trung bình đến cao. Sinh thiết chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm xác định My mắc ung thư tuyến giáp thể nhú.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết loại ung thư này có tiên lượng rất tốt nếu được chẩn đoán và điều trị hợp lý. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt thùy trái tuyến giáp và eo giáp để loại bỏ tổn thương ung thư, giảm nguy cơ lan rộng và chờ kết quả giải phẫu bệnh sau mổ để định hướng điều trị tiếp theo.

Êkíp phẫu thuật cho My. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Huân ghi nhận nhân giáp thùy trái kích thước 18 mm, chắc, chưa xâm lấn vỏ bao - dấu hiệu thuận lợi cho phẫu thuật bảo tồn. Bác sĩ lần lượt cắt thùy trái và eo giáp, bảo tồn tuyến cận giáp cùng dây thần kinh quặt ngược thanh quản.

Hậu phẫu một ngày, My hồi phục nhanh, giọng nói bình thường, không tê tay, xuất viện. Kết quả giải phẫu là ung thư tuyến giáp thể nhú. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải uống thuốc theo toa, có thể ăn uống bình thường, vận động nhẹ, theo dõi các dấu hiệu bất thường như sưng đau nhiều ở vùng mổ, khó thở, sốt, tê, co quắp tay, và tuân thủ khám định kỳ.

Glocoban ghi nhận có hơn 821.000 ca mới ung thư tuyến giáp trên thế giới và hơn 6.100 ca tại Việt Nam năm 2022 . Theo bác sĩ Huân, ung thư tuyến giáp có xu hướng trẻ hóa, thường được phát hiện qua siêu âm. Bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với bất thường vùng cổ. Bệnh nhân ung thư tuyến giáp nên đến bệnh viện tái khám đúng hẹn và theo dõi hormone sau phẫu thuật.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi