Ung thư tuyến giáp di căn sau 5 tháng uống thuốc nam

TP HCMÔng Dũng, 58 tuổi, ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, không phẫu thuật mà uống thuốc nam, 5 tháng sau u tăng gấp ba di căn hai bên hạch.

Ban đầu ông Dũng đau họng, nuốt vướng, bác sĩ siêu âm phát hiện nhân giáp hai thùy, chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú cần nhập viện phẫu thuật tránh di căn hạch. Tuy nhiên, ông mắc bệnh tim, tiểu đường, gout, từ chối mổ để về nhà uống thuốc nam. Đến tháng thứ 5 sức khỏe suy giảm, mất ngủ, nuốt khó, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả chụp CT cổ có nhân giáp thùy phải kích thước 3,5 cm, cứng, di động kém, bác sĩ nghi xâm lấn cơ trước giáp. Hạch cổ xuất hiện nhiều hai bên, trong đó hạch lớn nhất gần 2 cm. "Ông Dũng ung thư di căn hạch cổ hai bên", ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, nói, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ hai bên.

Trong quá trình mổ, bác sĩ Tấn phát hiện khối u xâm lấn thần kinh hồi thanh quản phải, êkíp bóc tách với mục tiêu bảo tồn, tránh khàn tiếng vĩnh viễn. Các tuyến cận giáp cũng được giữ lại, giúp bệnh nhân không bị hạ canxi máu sau phẫu thuật.

Kỹ thuật viên chuẩn bị trước khi chụp CT cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hậu phẫu, sức khỏe ông Dũng ổn định, hồi phục tốt, tiếp tục uống iốt phóng xạ để diệt các tế bào ung thư còn sót lại.

Theo bác sĩ Tấn, nếu ông Dũng điều trị ngay khi phát hiện khối u, tiên lượng điều trị khỏi cao hơn, người bệnh không phải uống iốt phóng xạ như hiện tại. Bởi ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm khoảng 80% ca u ác tuyến giáp, có tiên lượng sống tốt.

Ông Dũng sau một ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo thống kê của Globocan năm 2022, thế giới có khoảng 821.200 ca mới mắc và 47.500 ca tử vong do ung thư tuyến giáp. Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng thứ 6 trong những loại ung thư thường gặp với khoảng 6.120 ca mắc mới, 858 ca tử vong mỗi năm.

Bác sĩ Tấn cho biết tâm lý sợ "đụng dao kéo" khiến nhiều người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị khỏi, bệnh diễn tiến nặng. Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh ung thư có thể trị khỏi bằng đông y, thuốc nam, nhịn ăn... Quá trình phẫu thuật ung thư tuyến giáp tiềm ẩn rủi ro như tổn thương dây thanh quản gây khàn tiếng, mất tiếng hoặc mất máu nhiều song biến chứng này chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Người bệnh khi được chẩn đoán ung thư nên tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Tránh để bệnh diễn tiến nặng, tế bào ác tính có thể di căn đến phổi, xương, não gây suy kiệt, khó thở. Phẫu thuật ở giai đoạn sớm, khi u còn nhỏ giúp tăng hiệu quả điều trị, tiên lượng sống tốt.

Minh Tâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi