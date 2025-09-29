Ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ

TP HCMAnh Tùng, 41 tuổi, bị sưng cổ, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn.

Kết quả siêu âm, xét nghiệm của anh Tùng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy cả hai thùy tuyến giáp có khối bất thường, vôi hóa, nghi ngờ ác tính cao, kèm nhiều hạch ở hai bên cổ. Sinh thiết chọc hút tế bào bằng kim nhỏ xác định ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết ung thư ở tuyến giáp đã lan ra hạch cổ, cần phẫu thuật để loại bỏ triệt để tế bào ung thư. Bác sĩ Huân cùng êkíp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp bệnh nhân, nạo hạch cổ hai bên và nạo hạch trung tâm để lấy hết các khối mô bất thường có tế bào ung thư tuyến giáp ở vùng cổ.

Hậu phẫu, người bệnh tỉnh táo, không ảnh hưởng giọng nói, không bị chuột rút hai bàn tay, hồi phục nhanh, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Huân phẫu thuật chữa ung thư tuyến giáp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Tùng tiếp tục được điều trị bằng iốt phóng xạ nhằm loại bỏ các tế bào ung thư còn sót lại, ngăn ung thư tái phát. Tuyến giáp của đã bị cắt bỏ nên cơ thể không thể tự sản xuất hormone, người bệnh cần uống thuốc thay thế suốt đời để duy trì sức khỏe, tái tạo năng lượng, bảo đảm các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể.

Bác sĩ Huân dặn dò anh Tùng trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do ung thư tuyến giáp thể nhú di căn hạch cổ, anh Tùng cần kiêng thực phẩm có nhiều iốt như nước mắm, rau câu, rong biển, hải sản khoảng vài tuần để sẵn sàng cho giai đoạn uống iốt phóng xạ. Anh tái khám theo lịch hẹn để được tư vấn các bước điều trị tiếp theo sau mổ.

Ung thư tuyến giáp phổ biến trong cộng đồng. Bác sĩ Huân cho biết nếu phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có tiên lượng tốt. Khi bệnh ở giai đoạn muộn, di căn xa, khả năng điều trị khỏi thấp, khó khăn và tốn kém chi phí. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường khó phát hiện do triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn.

Ung thư tuyến giáp phổ biến ở người trưởng thành, xếp thứ 6 trong các loại ung thư tại Việt Nam (theo Globocan năm 2022), nữ có nguy cơ cao hơn nam giới. Khi thấy dấu hiệu bất thường như cổ nổi hạch, khàn tiếng kéo dài, nuốt vướng hoặc sưng bất thường, mỗi người nên đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa để được kiểm tra và khám sức khỏe mỗi 6 tháng một lần.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi