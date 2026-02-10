Ung thư tử cung ở tuổi mãn kinh

TP HCMChị Thuận, 56 tuổi, rong kinh hai tháng tưởng do tiền mãn kinh, bác sĩ chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung tiến triển.

Chị Thuận thuộc nhóm nguy cơ cao, do em gái ung thư nội mạc tử cung - bệnh có tính di truyền. Gần đây, chị rong kinh mất máu nhiều gây choáng váng, mất ngủ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chụp MRI phát hiện khối u khoảng 3 cm trong tử cung, chưa lan rộng.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, chẩn đoán chị Thuận mắc ung thư nội mạc tử cung. Kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch và đột biến gene cho thấy tế bào ung thư không thuộc nhóm tiến triển nhanh, bệnh phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng chữa khỏi cao.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung, hai buồng trứng và nạo hạch chậu hai bên để loại bỏ u, giảm nguy cơ tái phát. Để giúp bệnh nhân giảm đau sau mổ, êkíp sử dụng kỹ thuật gây tê vùng bụng có sự hỗ trợ của siêu âm. Hậu phẫu, chị Thuận hồi phục tốt, sức khỏe ổn định, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Tấn (giữa) và ê kíp mổ cắt tử cung và hai phần phụ kèm nạo hạch cho chị Thuận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư nội mạc tử cung nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có tỷ lệ sống thêm 5 năm trên 90%. Dấu hiệu thường gặp nhất là ra huyết âm đạo bất thường sau mãn kinh hoặc rong kinh kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn với rối loạn nội tiết, dẫn đến chậm khám, bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm.

Trước đây khi chưa thực hiện hóa mô miễn dịch, bác sĩ khó xác định bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung được có đột biến gene di truyền hay không, chưa phân nhóm nguy cơ chính xác để chỉ định điều trị hỗ trợ sau mổ, khiến ung thư dễ tái phát. Nhờ tiến bộ y học, xét nghiệm hóa mô miễn dịch góp phần xác định đột biến gene liên quan đến ung thư di truyền, từ đó bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân, giúp giảm nguy cơ tái phát. Đồng thời, bác sĩ tư vấn biện pháp dự phòng như phẫu thuật cắt tử cung và hai buồng trứng cho người nhà bệnh nhân mang gene đột biến.

Bác sĩ Tấn khám cho chị Thuận trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ nên đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi. Duy trì khám sức khỏe định kỳ một lần mỗi năm để phát hiện sớm ung thư nếu có, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi