TP HCMChị Sokha, 29 tuổi, ung thư trực tràng di căn khiến buồng trứng to gấp 15 lần, được bác sĩ cắt hai buồng trứng chứa u nặng hơn 5 kg.

Chị Sokha, quốc tịch Campuchia, được chẩn đoán ung thư trực tràng di căn gan vào tháng 5 năm ngoái, đã phẫu thuật tại một bệnh viện ở TP HCM. Sau mổ, chị đi về giữa Campuchia - Việt Nam để hóa trị, theo dõi tình trạng bệnh.

Gần đây, chị đau bụng và mệt nhiều, ăn uống kém, bụng phình to, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Bác sĩ ghi nhận u lớn khiến bụng căng, thể trạng người bệnh yếu, thiếu máu nhẹ. Kết quả siêu âm, CT và X-quang cho thấy nhiều tổn thương thứ phát gồm hai khối u lớn nghi di căn buồng trứng hai bên, tổn thương gan đa ổ, phổi phải xuất hiện nhiều nốt mờ, thận trái ứ nước nhẹ do khối u chèn ép, tràn dịch đa màng mức độ vừa.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, cùng các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật nhằm giảm áp lực trong ổ bụng, xử lý buồng trứng bị di căn, giảm triệu chứng và ổn định thể trạng bệnh nhân trước khi hóa - xạ trị.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân Sokha. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi mở ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ Tấn ghi nhận hai khối u chiếm gần toàn bộ khoang bụng, lan rộng, dính thành bụng, mặt dưới của gan và thâm nhiễm mô mỡ vùng hạ sườn phải. Gan có nhiều ổ di căn, ổ bụng có ít dịch, không chảy máu. Êkíp bóc tách, xử lý phần phụ bị di căn tránh tổn thương cấu trúc xung quanh, giảm chèn ép niệu quản trái, làm sạch ổ bụng, đồng thời đánh giá mức độ xâm lấn.

Êkíp lần lượt cắt hai buồng trứng bị ung thư xâm lấn, tổng trọng lượng hơn 5 kg, giải phóng áp lực trong ổ bụng. Theo bác sĩ Tấn, với người phụ nữ trưởng thành, mỗi buồng trứng có kích thước khoảng 2x3x4cm, nặng khoảng 5-8 g. Tế bào ung thư di căn đến buồng trứng khiến kích thước buồng trứng của chị Sokha to gấp 15 lần. Hậu phẫu, chị Sokha tỉnh táo, bụng mềm hết căng, ăn uống trở lại bình thường, ngủ ngon và có thể ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng.

Bác sĩ Tấn cho hay ung thư trực tràng di căn xa như của chị Sokha có thể diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng đặc hiệu. Khối u có thể chèn ép nhiều cơ quan. Nếu không can thiệp kịp thời, các ổ di căn như buồng trứng gây đau kéo dài, nguy cơ vỡ u và nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Tấn khám cho bệnh nhân Sokha. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo thống kê của Globocan năm 2022, ung thư trực tràng nằm trong nhóm ba bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới. Tại Việt Nam, bệnh cũng thuộc nhóm ung thư có tỷ lệ mắc mới cao ở nam và nữ.

Lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều thịt đỏ và chất béo, ít chất xơ và một phần yếu tố di truyền là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng ở người trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần. Người có dấu hiệu bất thường như rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đi tiêu, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu kéo dài nên đi khám để được kiểm tra, chẩn đoán kịp thời. Ung thư được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm có tiên lượng cao hơn so với giai đoạn muộn.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi