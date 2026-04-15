Ung thư kép trong lồng ngực người đàn ông

TP HCMAnh Yingjie, 51 tuổi, ho kéo dài, khó thở, đau ngực âm ỉ, bác sĩ phát hiện một khối u ở trung thất và một u tại thùy trên phổi.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định cả hai khối u đều ác tính. Trong đó khối u trung thất là ung thư biểu mô tuyến ức, còn u ở phổi là ung thư biểu mô tuyến phổi.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp 'ung thư kép' trong lồng ngực như thế này", PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói.

Cụ thể, ảnh chụp CT của anh Yingjie cho thấy khối u ở trung thất kích thước 45x53x65 mm, xâm lấn tĩnh mạch chủ trên, và u ở thùy trên phổi phải kích thước 12x10x14 mm. Hai khối u nằm hai vị trí riêng biệt nên không thể tiếp cận bằng phương pháp mổ nội soi.

Êkíp bác sĩ quyết định mổ mở qua đường xương ức để loại bỏ cả hai khối u cùng lúc và làm rõ tính chất từng khối u.

Ảnh chụp CT cho thấy người bệnh cùng lúc mắc u trung thất và u phổi trong lồng ngực. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong một lần mổ, phó giáo sư Vĩnh và êkíp bóc tách khối u ở trung thất, sau đó tiếp tục xử lý khối u thứ hai tại thùy trên phổi phải. "Đây là thách thức lớn vì đường mổ xương ức vốn chỉ tối ưu cho vùng trung thất", phó giáo sư Vĩnh nói, thêm rằng khi tiếp cận phổi bằng đường này dễ bị trái tim và các mạch máu lớn che khuất tầm nhìn.

Để khắc phục, êkíp đẩy lệch các tạng trong lồng ngực bệnh nhân sang một bên nhằm tạo khoảng trống thao tác, đồng thời êkíp gây mê kiểm soát áp lực thông khí để giữ cho phổi ở trạng thái tĩnh, không nở quá to. Nhờ đó, phó giáo sư Vĩnh xác định rõ ranh giới giữa khối u và mô lành để bóc tách u phổi chính xác.

Sau một tuần hậu phẫu, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể vận động và đi lại nhẹ nhàng.

Phó giáo sư Vĩnh (bên phải) phẫu thuật cắt hai khối u ở lồng ngực cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Vĩnh khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ mắc u trung thất, u phổi như hút thuốc lá lâu năm, tiền sử bệnh phổi hoặc thường xuyên tiếp xúc khói bụi, hóa chất... nên khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện để sớm phát hiện các bất thường trong lồng ngực. Khi có các triệu chứng ho kéo dài, đau tức ngực hoặc khó thở..., người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân, xử trí kịp thời.

Bảo Anh

* Tên người bệnh đã được thay đổi