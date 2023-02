Ung thư, hiếm muộn vì ngại khám phụ khoa

Bệnh phụ khoa khiến phụ nữ mất tự tin quan hệ vợ chồng, suy giảm sức khỏe và cản trở thiên chức làm mẹ.

Nhiều năm công tác, PGS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận nhiều phụ nữ hiếm muộn do mắc bệnh phụ khoa. Có cô gái trẻ, bụng to ngỡ béo bụng, nhưng khám lâm sàng phát hiện u to, hoặc bệnh nhân nữ 29 tuổi, mang trong mình 7 cục u xơ tử cung đủ kích thước. Với cả hai trường hợp, bác sĩ đều cẩn thận phẫu thuật để bảo tồn tử cung giúp người bệnh có cơ hội làm mẹ.

Trước đó, các chuyên gia BVĐK Tâm Anh TP HCM thăm khám cho chị Trần Thị My (sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Thủ Đức) bị đau vùng kín, vùng hậu môn khiến bệnh nhân khó khăn khi ngồi, sinh hoạt vợ chồng. Kiểm tra phát hiện người bệnh lạc nội mạc tử cung tại vết may tầng sinh môn. Người bệnh được phẫu thuật, bóc tách khối lạc nội mạc tử cung, kích thước 2x3 cm.

Các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cũng từng phẫu thuật cho bệnh nhân 19 tuổi có u quái khổng lồ trong buồng trứng chứa 1,2 lít dịch, hoặc bé gái 11 tuổi bị dị tật bẩm sinh đường sinh dục, không có một đoạn dài âm đạo (bất sản âm đạo) khiến máu kinh ứ đọng 500 ml trong cơ thể.

Trường hợp trẻ ở tuổi dậy thì mắc bệnh phụ khoa cũng không hiếm gặp. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từng tiếp nhận bé gái 9 tuổi (TP HCM) bị viêm âm đạo, ngứa ngáy tại vùng kín, đau rát khó chịu khi đi tiểu do thói quen giặt chung quần áo của trẻ với người lớn và vệ sinh sai cách. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, bệnh viêm âm đạo chỉ xảy ra ở người trưởng thành và đã quan hệ tình dục, tuy nhiên đây là nhận định sai lầm.

Hình ảnh khối u quái buồng trứng khổng lồ, chứa 1,2 lít dịch của bệnh nhân 19 tuổi trước khi được chọc hút, bóc tách. Ảnh: Đinh Tiên

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, bệnh phụ khoa có thể tấn công phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào. Nguyên nhân do sự mất cân bằng hệ vi sinh trong âm đạo ở các bé gái, thói quen vệ sinh vùng kín sai cách, thụt rửa âm đạo quá sâu hay dùng dung dịch vệ sinh vùng kín không phù hợp... dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa cao hơn ở nhóm phụ nữ trẻ có quan hệ tình dục. Các nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp như: lậu cầu, nấm, trùng roi... Phụ nữ độ tuổi trung niên dễ xuất hiện u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bệnh lý sàn chậu như sa tạng chậu.

Thực tế, chị em thường chủ quan, mặc cảm nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo bệnh phụ khoa. "Không ít chị em nhập viện khi đã có u to, thiếu máu, mệt mỏi, kinh nguyệt kéo dài, cường kinh, thống kinh... Không chỉ bà con xa xôi hạn chế điều kiện tiếp cận y tế, bệnh phổ biến ở ngay cả người dân thành phố lớn", bác sĩ Mỹ Nhi cho biết.

Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 90% phụ nữ mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa. Số ca mắc mỗi năm tăng 15 - 27%, với độ tuổi mắc phải ngày càng trẻ. Trong đó, nhiều nhất là bệnh lý viêm âm đạo.

Người phụ nữ đi khám khi đã mang khối u lớn như có bầu đủ tháng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vì sao bệnh phụ khoa cần chữa sớm

Hiện có trên 10 nhóm bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ gồm: viêm sinh dục, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, viêm lộ tuyến cổ tử cung, polyp tử cung, ung thư cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, rối loạn sàn chậu, buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng, bệnh lây qua đường tình dục...

Tùy theo độ tuổi mắc bệnh, đặc điểm bệnh lý, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị khác nhau. Các bệnh lý như viêm nhiễm sinh dục có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc, kháng sinh. Một số nhóm bệnh cần phát hiện, can thiệp kịp thời như ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng. Các bệnh lành tính nhưng ảnh hưởng chất lượng sống, chức năng sinh sản của phụ nữ cần điều trị sớm: như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... Nếu bệnh được phát hiện và chữa trị sớm thì chi phí điều trị ít, hạn chế rủi ro y khoa.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần. Phụ nữ cần đi khám ngay nếu có dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh phụ khoa như: khí hư bất thường, ngứa rát vùng âm hộ, đau trong và sau quan hệ, xuất huyết tử cung bất thường, đau vùng lưng - bụng - chậu, tiểu nhiều hoặc són tiểu, kinh nguyệt không đều hoặc rong kinh, đau bụng kinh liên tục, dịch âm đạo có mùi hôi...

Ngoài thăm khám lâm sàng, bác sĩ có thể sử dụng các xét nghiệm cần thiết như soi dịch âm đạo, test tìm vi khuẩn Chlamydia, test nhanh lậu cầu, xét nghiệm máu, xét nghiệm HPV, siêu âm loại trừ nguy cơ mắc bệnh lý ở tử cung và phần phụ...

Tuệ Diễm