Ung thư gan trên nền viêm gan C

Hà NộiAnh Dũng, 47 tuổi, viêm gan virus C, nhu mô gan có nốt tổn thương 1 cm, gần đây phát hiện ung thư.

Anh Dũng không có dấu hiệu bất thường, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám sức khỏe. Xét nghiệm định lượng virus viêm gan C dưới ngưỡng, tuy nhiên hai chỉ số xét nghiệm AFP và PIVKA đánh giá nguy cơ ung thư gan tăng cao bất thường. Chụp cộng hưởng từ có sử dụng đối quang từ ghi nhận nốt tổn thương nhu mô gan, kích thước u lớn nhất khoảng 17x14 mm.

TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nghi ngờ ung thư, chỉ định sinh thiết kiểm tra. Kết quả xác định anh Dũng mắc ung thư biểu mô tế bào gan biệt hóa vừa trên nền gan xơ. Tế bào ung thư gan của anh Dũng ở giai đoạn sớm, kích thước nhỏ, tiên lượng khả quan. Người bệnh được điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA). Qua các lần tái khám, các nốt tổn thương không ngấm thuốc, khối u không phát triển. Chỉ số xét nghiệm theo dõi ung thư AFP và PIVKA của người bệnh đều giảm.

Ảnh ung thư biểu mô gan trên phim chụp cộng hưởng từ. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ cho rằng với tiền sử viêm gan C, anh Dũng vốn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư nhưng không theo dõi sức khỏe định kỳ. Một năm trước anh đến viện khám do men gan tăng, tiểu cầu giảm, được chẩn đoán xơ gan giai đoạn sớm, viêm gan virus C mạn tính, đái tháo đường. Khi đó, bác sĩ chụp vi tính ổ bụng phát hiện nhu mô gan có các nốt tổn thương kích thước dưới 1 cm, bệnh nhân được kê thuốc điều trị và hẹn tái khám sau hai tháng nhưng không tuân thủ. Sau đó, anh xét nghiệm ở phòng khám không thấy virus, tưởng "đã khỏi viêm gan C".

Lần này, sau khi kết thúc phác đồ điều trị viêm gan C 24 tuần, xét nghiệm tải lượng virus viêm gan C dưới ngưỡng (<15 IU/ml), anh Dũng được xem đã khỏi bệnh, theo bác sĩ Khanh. Song tổn thương gan có thể vẫn còn, đặc biệt với người đã bị xơ gan, do đó anh Dũng cần theo dõi định kỳ nhằm kiểm soát nguy cơ tái phát hoặc biến chứng liên quan đến gan.

Viêm gan virus C thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nếu không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan. Bác sĩ Khanh cho hay hiện các loại thuốc kháng virus tác động trực tiếp có thể cho hiệu quả điều trị khỏi bệnh trên 95% với thời gian rút ngắn 12-24 tuần tùy theo bệnh nhân đã bị xơ gan hay chưa.

Các phương pháp đánh giá tình trạng gan bao gồm xét nghiệm phát hiện virus gây viêm gan, đo tải lượng virus, xét nghiệm đánh giá chức năng gan để theo dõi tổn thương gan, siêu âm gan và xét nghiệm AFP, PIVKA giúp sàng lọc hoặc theo dõi ung thư gan. Bác sĩ có thể chỉ định phương pháp chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ thêm dựa trên tình trạng từng người bệnh.

Khuê Lâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi