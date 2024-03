Ung thư gan có lây không?

Nhà tôi có người bệnh ung thư gan. Các thành viên trong gia đình tôi có khả năng bị lây nhiễm bệnh này không? (Đức Hòa, Nam Định)

Trả lời:

Ung thư gan là bệnh lý ác tính nguy hiểm, số lượng ca mắc mới và tử vong cao tại Việt Nam. Các tế bào bất thường hình thành trong gan (ung thư gan nguyên phát) hoặc phát triển từ các tế bào ung thư di căn từ các cơ quan khác như phổi, đại tràng, vú... đến gan (ung thư gan thứ phát).

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) năm 2020, Việt Nam có hơn 26.000 trường hợp mắc mới và hơn 25.000 người tử vong do ung thư gan nguyên phát. Bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa, không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời đe dọa tính mạng người bệnh.

Hiện các nghiên cứu cho thấy ung thư gan không lây nhiễm qua con đường tiếp xúc thông thường như tiếp xúc nước bọt khi sinh hoạt, ăn uống chung, quan hệ tình dục, tiếp xúc với máu hay hít chung bầu không khí với người bệnh. Do đó, bạn và gia đình không nên quá lo lắng.

Ung thư gan có khả năng di truyền trong thời kỳ mang thai, lây nhiễm qua đường cấy ghép nội tạng, tuy nhiên tỷ lệ này rất hiếm. Các mẫu mô gan trước khi được cấy ghép đều trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng nhằm hạn chế tối thiểu lây nhiễm các bệnh lý gan cũng như ung thư gan.

Mặc dù ung thư gan không lây nhiễm nhưng có yếu tố di truyền trong gia đình. Thông thường, các gene ức chế khối u gồm p53, Rb và APC có khả năng sửa chữa DNA bị hư hỏng và loại bỏ chúng trước khi phân chia bất thường, trở thành tế bào ung thư. Gene BRCA tác động vào các loại gene này, hạn chế hoạt động của hệ thống gene ức chế khối u khiến cơ thể giảm khả năng đào thải tế bào hư hỏng, lâu dài khiến tế bào tích tụ và phát triển thành khối u.

Dù vậy, không phải mọi trường hợp có đột biến gene BRCA đều mắc ung thư gan. Các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống, thời gian làm việc và sinh hoạt kém lành mạnh, hút thuốc lá, nghiện rượu bia... đều là yếu tố nguy cơ gây ung thư gan.

Ung thư gan không lây nhiễm trực tiếp, nhưng một số bệnh như viêm gan B, C làm tăng nguy cơ hình thành ung thư có thể lây.

Người mắc viêm gan B, C có thể lây cho người khác bằng con đường tiếp xúc thông thường như tiếp xúc máu người bệnh, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con. Sử dụng chung bàn chải đánh răng cũng có nguy cơ lây bệnh.

Tiêm vaccine giúp phòng ngừa viêm gan B, quan hệ tình dục an toàn, tránh tiếp xúc hoặc tiếp xúc an toàn với người nhiễm viêm gan B, C. Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống điều độ, tránh thừa cân, béo phì, kiêng rượu bia, không hút thuốc lá... có thể phòng ngừa ung thư.

TS.BS Trần Hải Bình

Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội