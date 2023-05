Tôi vừa khám sức khỏe tổng quát, chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Bệnh ung thư dạ dày sống được bao lâu thưa bác sĩ? (Minh, 37 tuổi, Phú Thọ)

Trả lời:

Ung thư dạ dày do tình trạng phát triển, phân chia bất thường của các tế bào trong dạ dày. Đây là một trong những 10 căn bệnh ung thư gây tử vong thường gặp trên thế giới. Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, ước tính có khoảng 1,1 triệu ca mắc mới và 770.000 ca tử vong do ung thư dạ dày. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao ở các quốc gia châu Á, nhất là Đông Á, Đông Nam Á... Một trong những yếu tố khiến ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa là do lối sống thiếu lành mạnh của giới trẻ.

Các biểu hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không rõ ràng như ợ hơi, ợ chua, ợ nóng; cảm giác buồn nôn, nôn; đau âm ỉ vùng thượng vị khi ăn no... Những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với bệnh rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, nhiều người bệnh không được phát hiện sớm, bỏ qua giai đoạn điều trị tốt nhất.

Tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư dạ dày phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tế bào ung thư xâm lấn dạ dày, độ tuổi của người bệnh, tình trạng sức khỏe, loại ung thư dạ dày, các phương thức điều trị được chỉ định, khả năng cơ thể đáp ứng phương pháp điều trị... Theo ước tính của Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ sống trung bình sau 5 năm của bệnh nhân ung thư dạ dày kể từ lúc phát hiện là 32%. Tỷ lệ sống thêm 5 năm qua từng giai đoạn ung thư dạ dày cụ thể được ước tính như sau: giai đoạn khu trú (không có dấu hiệu cho thấy ung thư đã lan ra ngoài dạ dày) là 70%; giai đoạn tại vùng (ung thư đã lan ra ngoài dạ dày đến các cơ quan hoặc hạch bạch huyết lân cận) là 32%; giai đoạn di căn xa là 6%.

Đối với chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn sớm, bạn cần tham khảo tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa ung bướu về phương pháp điều trị phù hợp và tiên lượng sống. Ung thư dạ dày tiến triển nhanh cùng tiên lượng kém khả quan nếu bệnh chuyển sang giai đoạn II, III. Do đó, bạn cần nhanh chóng điều trị sớm nhất có thể.

Giai đoạn sớm, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ dạ dày nhằm loại bỏ hoàn toàn vùng mô chứa tế bào ung thư. Nhờ những tiến bộ trong y học, người bệnh có thể được phẫu thuật nội soi dạ dày hoặc mổ mở truyền thống để loại bỏ khối u. Trong trường hợp người bệnh không thể phẫu thuật, hóa - xạ trị kết hợp có thể mang lại hiệu quả tối ưu.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Thay đổi trong sinh hoạt có ý nghĩa lớn, giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày gồm: không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh (hạn chế thực phẩm chiên, nướng, hun khói, muối chua...; ưu tiên ăn nhiều rau củ, quả tươi). Theo Viện nghiên cứu Ung thư Mỹ, hút thuốc lá là nguyên nhân gây 11% ca ung thư dạ dày trên thế giới. Một số nghiên cứu cho thấy, uống rượu bia làm tăng 39% nguy cơ, nhất là ở người nghiện rượu nặng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả tươi vào thực đơn hàng ngày có thể làm giảm 37% nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình cho đến khi bệnh tiến triển giai đoạn nặng. Vì vậy, mỗi người nên thăm khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Nhóm người nguy cơ cao như: nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, polyp dạ dày, người trên 50 tuổi, thể trạng béo phì, bệnh sử gia đình ghi nhận mắc ung thư dạ dày hoặc viêm ruột, người có thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá, ăn uống thức ăn nhanh, người mắc viêm loét dạ dày... nên tầm soát ung thư dạ dày.

Tầm soát bằng nội soi dạ dày giúp tìm dấu ấn ung thư trước khi bộc lộ triệu chứng. Chẳng hạn như tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hệ thống thiết bị nội soi hiện đại với dây soi gắn camera có khả năng phóng đại lên đến 140 lần giúp quan sát tất cả các tổn thương kích thước rất nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra. Nhờ đó, người bệnh có thể phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm, điều trị kịp thời cho tiên lượng sống sau 5 năm khả quan.

BS.CKII Ngô Trường Sơn

Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội