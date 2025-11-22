Ung thư dạ dày sớm và muộn khác nhau thế nào

Tôi hay khó nuốt, ợ hơi, buồn nôn, đau âm ỉ bụng. Những dấu hiệu này có phải ung thư dạ dày không, triệu chứng giai đoạn sớm và muộn có khác nhau? (Mỹ Nhiên, TP HCM)

Trả lời

Dạ dày nằm ở vùng bụng trên, thuộc một phần của hệ thống tiêu hóa. Ung thư dạ dày xảy ra khi các tế bào trong dạ dày phát triển bất thường. Khi có tổn thương ác tính hình thành ở dạ dày, tùy thuộc giai đoạn bệnh và vị trí tổn thương, người bệnh có thể có các dấu hiệu khác nhau. Nhìn chung dấu hiệu ung thư dạ dày thường mơ hồ, không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác ở dạ dày. Bệnh thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn khiến tỷ lệ tử vong cao.

Giai đoạn đầu: Người bệnh thường bị rối loạn tiêu hóa như khó nuốt, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, cảm giác buồn nôn, nôn; có thể xuất hiện cảm giác đau như đau âm ỉ không theo chu kỳ, đau khi đói, đau vùng dưới xương ức khi ăn no. Các triệu chứng này không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với bệnh viêm loét dạ dày.

Giai đoạn tiến triển: Người bệnh buồn nôn, nôn ói, ợ chua thường xuyên, đầy hơi liên tục, ăn ít cũng no, chán ăn... Cơn đau dữ dội sau khi ăn, đau âm ỉ không theo chu kỳ, đau khi đói, đau vùng dưới xương ức khi ăn no.

Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể bị thiếu máu, phân lẫn máu hoặc phân màu đen, da niêm nhạt. Tình trạng rối loạn dinh dưỡng do kém hay không hấp thu dẫn đến sụt cân không rõ lý do, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi đến mức giảm khả năng lao động.

Ung thư dạ dày là bệnh gây tử vong hàng đầu do ung thư nhưng có thể chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ. Tầm soát ung thư giúp phát hiện sớm các bất thường, bác sĩ lên kế hoạch điều trị kịp thời.

Bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân. Để phòng ung thư, bạn nên tập luyện, nghỉ ngơi khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng với thực phẩm giàu vitamin, chất xơ, đạm nạc.... Bạn cần hạn chế thực phẩm nhiều nitric và amin thứ cấp như dưa muối, cà muối, đồ ăn lên men, thịt hun khói, đồ nướng... Bởi các chất này đi vào dạ dày có thể trở thành độc tố làm tăng nguy cơ ung thư. Không hút thuốc lá, tránh chất kích thích, cắt giảm rượu bia và nước ngọt.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM