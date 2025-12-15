Ung thư dạ dày di căn hạch

TP HCMChị Chinh, 41 tuổi, ba tháng nay sốt nhẹ về chiều kèm đầy hơi, ợ chua, tưởng rối loạn tiêu hóa song bác sĩ phát hiện u dạ dày ác tính kèm hạch di căn.

Kết quả nội soi của chị Chinh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ở góc bờ cong nhỏ - hang vị dạ dày có tổn thương diện rộng xâm lấn, cấu trúc bề mặt bất thường, có vài vùng loét trung tâm. Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Hoàng Kiến Tâm, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn 2 (ung thư xâm lấn lớp dưới niêm và lớp cơ niêm), nghi ngờ có hạch di căn. Tế bào ung thư biệt hóa kém, có độ ác tính cao. Khối u phát triển ăn mòn các mạch máu trong thành dạ dày, gây chảy máu rỉ rả hoặc ồ ạt, nôn ra máu tươi hoặc đi ngoài phân đen.

Bác sĩ Kiến Tâm (thứ ba từ phải qua) đang phẫu thuật nội soi loại bỏ ung thư cho chị Chinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày kết hợp với nạo vét hạch lấy hết các tế bào ung thư để phòng ngừa tái phát tại chỗ và di căn các cơ quan xa sau này. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ tìm thấy u hang vị phía bờ cong nhỏ, chưa xâm lấn thanh mạc, dùng dao siêu âm cắt bỏ trọn khối u, nạo bỏ 38 hạch bạch huyết.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Chinh hồi phục nhanh, có thể đi lại, ăn uống sau một ngày, xuất viện sau 6 ngày phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô giai đoạn 2A, ba hạch đã di căn. Người bệnh tiếp tục điều trị tại khoa ung bướu, hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại.

Chị Chinh được bác sĩ tư vấn sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư dạ dày là bệnh lý nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Nếu được phát hiện sớm, phương pháp điều trị đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, ung thư giai đoạn đầu, dấu hiệu rất mờ nhạt như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua... dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khác.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày như nhiễm vi khuẩn HP, chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc và uống rượu. Người có yếu tố di truyền, tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày, viêm teo dạ dày mạn tính cũng có nguy cơ cao.

Bác sĩ Tâm khuyến nghị mỗi người nên duy trì khám sức khỏe định kỳ. Những người có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ăn uống không tiêu, sốt về chiều, đi ngoài phân đen... nên đi khám để bác sĩ tìm nguyên nhân. Nội soi dạ dày được xem là "tiêu chuẩn vàng" giúp phát hiện những tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn rất sớm.

Quyên Phan