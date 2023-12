U xơ tử cung có làm giảm hiệu quả thụ tinh ống nghiệm?

Vợ chồng tôi hiếm muộn 4 năm, chồng tinh trùng yếu, tỷ lệ di động chỉ 1%, có chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tôi có u xơ tử cung kích thước 3,2x3,4 cm. Khối u này có ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị IVF không? (Thu Hà, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

U xơ tử cung là loại u cơ trơn lành tính thường gặp nhất của tử cung. Ước tính có khoảng 70-80% phụ nữ phát triển khối u xơ trong tử cung ở một khoảng thời gian trong cuộc đời.

Kích thước khối u thường to lên theo thời gian và có xu hướng teo dần khi phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh. Không phải trường hợp nào u xơ tử cung cũng có triệu chứng hoặc cần điều trị.

Khối u có thể xuất hiện ở nhiều vị trí như dưới thanh mạc, trong cơ tử cung, dưới niêm mạc. Một số trường hợp có thể hình thành trong dây chằng, vòi trứng hoặc cổ tử cung. Mức độ ảnh hưởng của khối u xơ tử cung đến khả năng phôi làm tổ thành công khác nhau tùy vào vị trí, kích thước của khối u.

Thông thường, khối u nằm ở lớp dưới thanh mạc hoặc trong cơ tử cung không ảnh hưởng tới buồng tử cung và khả năng thụ thai thành công. Tuy nhiên, khối u xơ nằm ở vị trí quá gần với buồng tử cung hoặc dưới niêm mạc tử cung có thể làm thay đổi lớp nội mạc tử cung, khiến phôi thai khó bám dính, làm tổ và phát triển, từ đó giảm tỷ lệ chuyển phôi thành công và hiệu quả điều trị IVF. Khối u kích thước lớn còn có thể chèn ép làm gập vòi trứng, bít lỗ cổ tử cung...

Nếu u xơ có kích thước nhỏ hơn 5 cm, không nằm ở vị trí nhạy cảm và không có triệu chứng, phụ nữ có thể mang thai bình thường mà không cần can thiệp. Khoảng 50% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có u xơ tử cung vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường.

Tuy nhiên, trong thai kỳ, mẹ bầu cần được theo dõi sát sao để có biện pháp can thiệp kịp thời khi cần thiết, do khối u xơ có thể gây đau bụng, xuất huyết, chèn ép thai nhi. Một số trường hợp khối u còn làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm như rau bong non, sẩy thai, sinh non...

Trường hợp u có kích thước lớn hơn 5 cm hoặc nhỏ hơn 5 cm nhưng ở vị trí quan trọng, gây biến chứng nguy hiểm, cần phẫu thuật xử lý. Hiện phẫu thuật nội soi được ứng dụng phổ biến trong điều trị các trường hợp này. Phương pháp này ít xâm lấn, giảm mất máu, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế biến chứng và nguy cơ dính buồng tử cung, đồng thời bảo tồn được khả năng làm mẹ.

Sau phẫu thuật, phụ nữ nên nghỉ ngơi khoảng một năm để tử cung hồi phục, tránh mang thai quá sớm vì có thể tăng nguy cơ sẩy thai.

Để xác định khối u xơ có ảnh hưởng đến quá trình điều trị IVF và mang thai an toàn hay không, bạn nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ khám và tư vấn phương pháp phù hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, với sự hỗ trợ của hệ thống máy siêu âm 3D dựng hình, siêu âm bơm nước khảo sát buồng tử cung, bác sĩ có thể nhận biết chính xác vị trí, kích thước của khối u xơ, đánh giá được sự ảnh hưởng đến niêm mạc và buồng tử cung. Từ đó, bác sĩ xây dựng kế hoạch kích trứng, chuẩn bị niêm mạc tử cung và chuyển phôi phù hợp, giúp bạn sớm có con.

Bác sĩ Nguyễn Phúc Hiếu

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội