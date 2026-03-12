U xơ tử cung chèn ép bàng quang, trực tràng

TP HCMU xơ tử cung khiến bụng bà Thiện to như mang thai 4 tháng, chèn ép bàng quang và trực tràng.

Bà Thiện, 53 tuổi, phát hiện u xơ tử cung nhiều năm trước nhưng không theo dõi định kỳ, gần đây thường xuyên tiểu rắt, táo bón. BS.CKII Hà Nguyễn Quỳnh Hương, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u xơ tử cung kích thước khoảng 10x7x12 cm, tương đương tử cung mang thai khoảng 16 tuần. Khối u phát triển lớn ở mặt trước tử cung làm giảm dung tích chứa của bàng quang. Phần u ở mặt sau tử cung chèn ép trực tràng khiến bệnh nhân táo bón kéo dài.

Theo bác sĩ Hương, nếu khối u tiếp tục phát triển có thể gây ra nhiều biến chứng như nhiễm trùng đường tiết niệu, ứ nước niệu quản - thận, thiếu máu do rong kinh kéo dài hoặc làm nặng thêm bệnh lý hậu môn trực tràng. Bệnh nhân đã sinh đủ con và u kích thước lớn, êkíp phẫu thuật quyết định cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ ghi nhận khối u lành tính.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U xơ tử cung (nhân xơ tử cung) là bệnh lý lành tính, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Các khối u hình thành từ tế bào cơ trơn và mô liên kết sợi của thành tử cung. Phần lớn u xơ tử cung không gây triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khám phụ khoa hoặc siêu âm định kỳ.

Tùy theo kích thước, số lượng và vị trí của khối u, người bệnh có thể gặp những triệu chứng khác nhau như bụng to bất thường, rong kinh, cường kinh hoặc kinh kéo dài, đau hoặc nặng vùng chậu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, táo bón, đau khi quan hệ tình dục.

Kích thước u xơ thường tăng chậm theo thời gian. Khi phụ nữ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm nên khối u thường có xu hướng nhỏ dần. Tuy nhiên, nếu u xơ tăng kích thước nhanh sau mãn kinh, người bệnh cần được khám kỹ để loại trừ các bệnh lý ác tính hiếm gặp của tử cung.

Phương pháp điều trị tùy thuộc vào kích thước, vị trí khối u, triệu chứng và nhu cầu sinh sản của người bệnh gồm điều trị nội khoa bằng thuốc, phẫu thuật nội soi bóc u xơ bảo tồn tử cung hay cắt tử cung. Bác sĩ Hương khuyến cáo phụ nữ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, kiểm soát cân nặng, khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến một năm để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Nếu u xơ được phát hiện sớm, nhiều trường hợp có thể bóc tách khối u, bảo tồn tử cung, duy trì chức năng sinh sản.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi