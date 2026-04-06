U xơ 8 năm gây thiếu máu, phải cắt tử cung

TP HCMChị Loan, 48 tuổi, phát hiện u xơ tử cung khi sinh con nhưng chưa điều trị, 8 năm sau bệnh gây cường kinh, thiếu máu, phải cắt tử cung.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh có nhiều u xơ trong tử cung, trong đó có khối u nằm dưới lớp niêm mạc tử cung, gây cường kinh, thiếu máu.

Trước đó, chị Loan ra kinh kéo dài, kinh nhiều, được hút lòng tử cung cầm máu, sử dụng thuốc nội tiết kiểm soát rong kinh và truyền 350 ml máu bổ sung. Sau hai tuần ngưng ra máu, tình trạng xuất huyết tiếp tục tái diễn. Người bệnh đã sinh đủ con, gần mãn kinh nên được chỉ định cắt tử cung để điều trị dứt điểm, bác sĩ Thu giải thích.

Bác sĩ điều khiển 4 cánh tay robot Da Vinci Xi cắt tử cung cho chị Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Yến Thu tư vấn phương pháp cắt tử cung nội soi bằng robot với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau, hạn chế biến chứng. Trong ca mổ, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, điều khiển 4 cánh tay robot, tiến hành bóc tách, cắt tử cung và hai vòi trứng cho chị Loan. Hai buồng trứng của chị Loan vẫn được bảo tồn để đảm bảo chức năng nội tiết. Ca mổ robot chỉ mất khoảng 30-50 ml máu, phù hợp với trường hợp thiếu máu nặng như chị Loan. Người bệnh ít đau, vận động sớm, xuất viện sau hai ngày phẫu thuật.

Bác sĩ Thu tư vấn kết quả kiểm tra sau phẫu thuật cho chị Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Nhi, u xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở khoảng 20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Trong đó, nhiều trường hợp có triệu chứng như rong kinh, thiếu máu, ảnh hưởng chất lượng sống.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên khám phụ khoa định kỳ để theo dõi kích thước và tốc độ phát triển của u. Khi có biểu hiện rong kinh kéo dài, thiếu máu hoặc đau bụng, bụng to bất thường hoặc có các dấu hiệu u xơ chèn ép các cơ quan lân cận như rối loạn chức năng đường tiểu hay rối loạn thói quen đại tiện, phụ nữ nên đi khám sớm. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, u xơ tử cung có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi ít xâm lấn hoặc phẫu thuật robot.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi