U tuyến ức không triệu chứng

TP HCMBà Sương, 60 tuổi, có u kích thước 20x20x18 mm ở tuyến ức, bác sĩ phẫu thuật bằng robot cắt u ngăn tiến triển ác tính.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u của bà Sương nhỏ, chưa có dấu hiệu lan ra các mô lân cận, lành tính. Trường hợp này thông thường đa số bệnh nhân từ chối mổ do ngại can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, u có thể tiếp tục phát triển phá vỡ vỏ bao, xâm lấn cấu trúc xung quanh, khả năng cao chuyển từ lành sang ác tính nên bác sĩ tư vấn bà Sương nên mổ cắt u bằng robot Da Vinci Xi.

Tuyến ức nằm phía sau của xương ức, phía trước của động mạch chủ, động mạch phổi và tim. U tuyến ức hình thành do tế bào ở khu vực này tăng sinh bất thường. Quá trình mổ bóc tách u không khéo sẽ gây tổn thương các cơ quan quan trọng này. Robot có khả năng xoay 540 độ nhờ công nghệ mô phỏng cổ tay người, giúp bác sĩ dễ dàng bóc tách trọn vẹn khối u.

Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ u tuyến ức cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Thanh Luận

Bà Sương xuất viện sau hai ngày hậu phẫu. Toàn bộ tuyến ức cùng khối u được loại bỏ hoàn toàn không còn nguy cơ tái phát, theo bác sĩ Dũng.

U tuyến ức gần như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dấu hiệu thường xuất hiện khi u phát triển lớn, chèn ép cơ quan trong lồng ngực. Tùy theo mức độ ác tính mà tốc độ phát triển có thể nhanh hay chậm hơn. Tuy nhiên, tất cả trường hợp u tuyến ức đều có khả năng xâm lấn, tức là khối u nào cũng có nguy cơ ác tính. Nếu điều trị ở giai đoạn đầu như bà Sương, tiên lượng rất khả quan. Bác sĩ Dũng dẫn thống kê cho thấy tỷ lệ sống sau 5 năm là hơn 95% nếu u chỉ ở tuyến ức, 78% khi u đã di căn đến các cơ quan lân cận và hạch bạch huyết. Khi tế bào ác tính lan sang bộ phận khác của cơ thể, tỷ lệ này còn 38%.

Người có nguy cơ cao như 40-75 tuổi, mắc bệnh tự miễn (nhược cơ, hội chứng Good, thiếu máu bất sản đơn thuần), bệnh liên quan hệ miễn dịch... nên đi tầm soát để phát hiện sớm bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng đau ngực hoặc cảm giác tức ngực, ho dai dẳng, khó thở, khó nuốt, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, nhìn đôi, sụp mí mắt, yếu cơ (nhược cơ), cần đi khám ngay.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi