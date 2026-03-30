U tuyến giáp tiến triển ung thư di căn sau hai năm

TP HCMBà Nhường, 69 tuổi, có nhiều u tuyến giáp nhưng hai năm gần đây không tái khám, nay sinh thiết xác định ung thư di căn hạch cổ.

Phát hiện u tuyến giáp 5 năm trước, bà Nhường tái khám 3 năm liền đều lành tính nên 2 năm gần đây không kiểm tra lại. Nay bà đến bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám sức khỏe định kỳ, siêu âm thấy hai thùy giáp nhiều u, kích thước lớn nhất là 1,5x1,2cm, các u có vi vôi hóa, bờ không đều. Hai bên cổ của bà có nhiều hạch sưng, kích thước lớn nhất 1,8x1,2 cm, bờ gồ ghề. Sinh thiết kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm (FNA) u giáp trái và hạch cổ kết quả ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, cho rằng u tuyến giáp của bà Nhường có thể đã phát triển âm thầm trong hai năm bỏ tái khám, tế bào ung thư sinh sôi, xâm lấn hạch bạch huyết ở cổ. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp khối u ác tính xuất hiện song song với khối u lành tính nhưng kích thước nhỏ bị che khuất bởi các u lành, siêu âm không phát hiện ra.

Bác sĩ Tấn khám cho bà Nhường sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo hạch cổ, bảo tồn dây thần kinh thanh quản, các phó giáp cho người bệnh.

Theo bác sĩ Tấn, ung thư di căn ở nhiều hạch cổ, mức độ xâm lấn sâu, quá trình nạo hạch dễ bị rò dưỡng trấp (dịch bạch huyết màu trắng đục, chứa lượng lớn chất béo, protein và tế bào miễn dịch). Ống ngực có thành mỏng, chìm lẫn vào mô mỡ và mô liên kết xung quanh, bị các hạch ung thư bám dính chặt nên khó nhận thấy, nguy cơ rách trong quá trình phẫu thuật, gây rò rỉ dịch ra vết mổ, suy giảm hệ miễn dịch. Êkíp cẩn thận xác định đường ống ngực, tách hạch bạch huyết khỏi ống ngực, sau đó cắt bỏ.

Sau phẫu thuật, người bệnh khỏe, không bị rò dưỡng trấp, không khàn giọng hay tê tay chân, tiếp tục điều trị với iốt phóng xạ, sau đó uống hormone tuyến giáp.

Có nhiều loại u tuyến giáp như nang tuyến giáp, nhân tuyến giáp, viêm tuyến giáp. U tuyến giáp đa phần lành tính, ít khi chuyển sang ác tính. Một số nhân giáp ban đầu có vẻ giống lành tính nhưng thực tế chứa các tế bào ung thư ở mức độ thấp, chưa phát hiện trên hình ảnh siêu âm hoặc sinh thiết không lấy trúng nhân giáp, theo bác sĩ Tấn.

Ung thư tuyến giáp phổ biến, tỷ lệ chữa khỏi cao. Người bệnh bị di căn hạch có nguy cơ tái phát cao, cần uống iốt phóng xạ sau phẫu thuật. Bác sĩ sẽ chỉ định liều lượng phù hợp trên mỗi người bệnh.

Người có u tuyến giáp, đặc biệt là nhiều nhân, nên khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để được kiểm tra, phát hiện bất thường, xử trí kịp thời. Khi bị khó nuốt, khàn tiếng, khó thở, đau vùng cổ, sờ thấy hạch vùng cổ, cần kiểm tra sớm. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi, siêu âm tuyến giáp định kỳ 6-12 tháng một lần hoặc xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp hoặc sinh thiết khi cần.

Nguyễn Trăm

*Tên người bệnh đã được thay đổi