Cắt toàn bộ tuyến giáp có giảm tuổi thọ không?

Tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp, sắp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Không còn tuyến giáp có ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm tuổi thọ không? (Hoàng Nam, TP HCM)

Trả lời:

Ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm. Bác sĩ thường chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp triệt căn khi khối u có kích thước lớn, xâm lấn bao giáp, di căn hạch cổ hoặc thuộc thể biệt hóa có nguy cơ tái phát cao. Mục tiêu phẫu thuật là loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư, tạo điều kiện thuận lợi cho điều trị bổ trợ bằng iốt phóng xạ (I131) sau đó nếu cần thiết.

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp không làm giảm tuổi thọ của bạn. Ngược lại, đây là biện pháp giúp kiểm soát triệt để tế bào ung thư, giúp người bệnh có thể sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường trong nhiều năm sau đó.

Bác sĩ Hải (bên phải) cùng êkíp phẫu thuật triệt căn ung thư tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Về mặt sinh lý, tuyến giáp sản xuất các hormone quan trọng là T3 và T4, giúp kiểm soát quá trình trao đổi chất, nhịp tim, điều hòa thân nhiệt. Cắt bỏ hoàn toàn cơ quan này dễ dẫn đến suy giáp. Tuy nhiên, bạn không nên quá lo lắng vì y học hiện đại đã có giải pháp thay thế hiệu quả. Bác sĩ chỉ định sử dụng hormone tuyến giáp tổng hợp dưới dạng viên uống hàng ngày. Thuốc có cấu trúc tương tự hormone tự nhiên, giúp duy trì các hoạt động chuyển hóa bình thường mà không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nếu dùng đúng liều.

Bạn nên chọn điều trị tại bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị. Sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như kính vi phẫu và máy dò thần kinh trong mổ giúp hạn chế tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản sau mổ, tránh khàn tiếng, hỗ trợ hồi phục nhanh sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bạn cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để làm xét nghiệm máu kiểm tra chỉ số Tg (Thyroglobulin) - một chất chỉ điểm để theo dõi nguy cơ tái phát của ung thư. Tránh uống thuốc tuyến giáp cùng lúc với các thực phẩm làm giảm hấp thu như sữa, đậu nành hoặc canxi (nên cách nhau ít nhất 2-4 tiếng).

ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải

Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM