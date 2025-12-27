Tôi hay bị ù tai một hoặc cả hai bên, nhất là sau khi nghe âm thanh lớn. Ù tai có phải bệnh không, điều trị ra sao? (Linh Lan, 24 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ù tai là tình trạng người bệnh cảm nhận có âm thanh như tiếng gió thổi, tiếng ve kêu, tiếng o e, ù ù hoặc tiếng mạch đập theo nhịp tim... trong đầu hoặc tai. Tình trạng này có thể xuất hiện ở một hoặc hai bên tai.

Ù tai không phải là bệnh lý mà là triệu chứng của một số bệnh tai mũi họng hoặc vấn đề sức khỏe. Một số bệnh và yếu tố gây ù tai như viêm tai ngoài, viêm tai giữa, bệnh Meniere (rối loạn tai trong do sự ứ dịch trong nội dịch mê đạo), ráy tai tích tụ. Ngoài ra, rối loạn chức năng vòi nhĩ, xốp xơ tai, u dây thần kinh thính giác, chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (rối loạn tiền đình ngoại biên) cũng có thể gây ra tình trạng này.

Các bất thường về mạch máu như xơ vữa động mạch, huyết áp cao hoặc mạch máu dị dạng... làm tăng áp lực lên thành mạch, có thể dẫn đến ù tai. Người mắc bệnh đái tháo đường, gặp các vấn đề về tuyến giáp, đau nửa đầu, thiếu máu cũng có thể xuất hiện triệu chứng khó chịu ở tai.

Ù tai khi tiếp xúc âm thanh lớn khá thường gặp. Mỗi người sẽ có độ nhạy cảm âm thanh khác nhau do cấu trúc trong tai, độ cứng ốc tai, mật độ tế bào lông, tuổi tác, tổn thương tai trước đó... Tai đột ngột tiếp xúc âm thanh lớn ( ≥ 85 dB) sẽ gây tổn thương tế bào lông ở ốc tai dẫn đến rối loạn dẫn truyền thần kinh thính giác tạm thời, gây tiếng ù thoáng qua và thường tự hồi phục. Tuy nhiên, nếu thời gian tiếp xúc âm thanh lớn càng kéo dài hoặc lặp lại sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức nghe.

Bác sĩ Trâm đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu chỉ ù tai thoáng qua đơn thuần không kèm các triệu chứng khác như đau đầu, đau tai, nghe kém, chóng mặt hay ù tai theo mạch đập... thường không nguy hiểm. Tuy nhiên, khi tình trạng ù tai dai dẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống. Bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, bảo vệ thính lực.

Để điều trị ù tai hiệu quả, cần xác định đúng nguyên nhân để có phương pháp phù hợp. Bác sĩ có thể chỉ định người bệnh dùng thuốc, phẫu thuật, liệu pháp âm thanh hoặc kết hợp. Nếu ù tai kèm mất thính lực, điếc sâu, bác sĩ có thể chỉ định đeo máy trợ thính, cấy điện cực ốc tai, cải thiện thính lực. Can thiệp ngoại khoa chỉ được cân nhắc trong một số trường hợp, khi đã xác định rõ nguyên nhân và các phương pháp điều trị bảo tồn không hiệu quả.

Bạn nên nghe âm lượng vừa phải, không quá 60% âm lượng tối đa, sử dụng tai nghe có chức năng lọc tiếng ồn thay vì bật to âm lượng, giảm thời gian và cường độ sử dụng tai nghe. Bạn cần có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho tai như các loại cá, cải bó xôi, măng tây, đậu, bông cải xanh, chuối, cam, quả bơ.

