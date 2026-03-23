U phổi xâm lấn gây đau ngực

TP HCMU phổi xâm lấn khiến anh Thanh, 29 tuổi, đau ngực, thường xuyên uống thuốc giảm đau, nay được phẫu thuật triệt căn.

Anh Thanh điều trị u phổi trong 5 tháng bằng nhiều phương pháp như truyền hóa chất, cấy hạt phóng xạ nhưng không bớt. Cơn đau ngực tăng nặng, phải dùng thuốc giảm đau liều cao gây mất ngủ, đau cơ, bồn chồn, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chụp CT ngực phát hiện khối u ở thùy giữa phổi phải. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, chỉ định phẫu thuật triệt căn và xác định bản chất khối u.

Êkíp phẫu thuật ghi nhận thùy giữa phổi phải của bệnh nhân đông đặc, u xâm lấn thành ngực và cơ hoành do viêm kéo dài kèm nhiều viên phóng xạ cấy trong phổi. "Những lần xạ trị trước đó khiến các mô dính chặt, mất ranh giới, tạo khối xơ cứng, làm tăng nguy cơ khi bóc tách", phó giáo sư Vĩnh giải thích.

Phó giáo sư Vĩnh (thứ hai bên trái sang) cùng êkíp phẫu thuật cho anh Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp sử dụng dao điện và kéo phẫu thuật siêu nhỏ, nhích từng milimet để gỡ bỏ phần mô phổi bệnh ra khỏi cơ hoành, thành ngực, tránh gây thủng hay rách các tạng lân cận. Tại vùng rốn phổi - nơi tập trung nhiều mạch máu lớn, bác sĩ thắt và cắt các nhánh mạch máu đi vào thùy phổi tổn thương, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn lưu thông máu cho các thùy phổi lành.

Sau 6 giờ mổ, bác sĩ bảo tồn thùy trên và dưới, đảm bảo diện cắt sạch ung thư và duy trì chức năng hô hấp. Ba ngày sau, anh Thanh giảm đau, được rửa lồng ngực chống nhiễm trùng, hạn chế xơ cứng phổi và xuất viện. Người bệnh được tư vấn châm cứu, hỗ trợ tâm lý, dùng thuốc và điều chỉnh lối sống để cai nghiện thuốc giảm đau.

Kết quả giải phẫu bệnh là u nội mô mạch máu dạng biểu mô (EHE) giống với kết quả ban đầu. Phó giáo sư Vĩnh cho hay đây là một loại ung thư mạch máu có tỷ lệ mắc khoảng 0,23/1.000.000 người mỗi năm.

Bác sĩ khuyến cáo người bị đau ngực kéo dài, khó thở hoặc ho ra máu... nên đến các cơ sở y tế để tầm soát chuyên sâu như chụp X-quang, chụp CT phổi liều thấp, sinh thiết để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bệnh lý nguy hiểm.

Bảo Anh

* Tên người bệnh đã được thay đổi