U ống sống gây đau lưng, yếu liệt

TP HCMAnh Nguyên, 31 tuổi, đau thắt lưng hơn 4 tháng nay yếu liệt, bác sĩ phát hiện u ống sống chèn ép chùm đuôi ngựa.

Ngày 8/9, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết anh Nguyên nhập viện trong tình trạng cơn đau nặng lan từ thắt lưng xuống đùi, rối loạn tiểu tiện, sức cơ chân chỉ còn 1/5. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy tại tầng L2-L3 trong ống sống, dưới màng cứng - ngoài tủy có khối bất thường dạng nốt, kích thước khoảng 1,5 cm.

Theo bác sĩ Tấn Sĩ, khối u không lớn nhưng nằm ở vị trí hẹp, nghi ngờ u màng tủy (meningioma) hoặc u bao rễ thần kinh (schwannoma) nguy hiểm. Khối u xuất phát ngay rễ thần kinh, gây hẹp lòng ống sống, chèn ép chùm đuôi ngựa và các dây thần kinh điều khiển cơ vòng và bàng quang, gây yếu liệt, rối loạn như táo bón, bí tiểu hoặc tiểu không tự chủ. Anh Nguyên còn bị thoát vị đĩa đệm nhẹ ở đốt sống L4-L5 lệch phải, chèn ép rễ L5 phải và thoát vị đĩa đệm nhẹ L5-S1 trung tâm lệch trái, chèn ép rễ S1 trái, kèm theo thoái hóa đĩa đệm nhiều tầng.

Bác sĩ phẫu thuật lấy u trong ống sống cho anh Nguyên với sự hỗ trợ của kính vi phẫu AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cắt u trong ống sống cho anh Nguyên bằng đường mổ phía sau. Bác sĩ mở cung sau đốt sống L2-L3, tiếp cận khoang trong màng cứng - ngoài tủy. Khối u có ranh giới rõ, xuất phát sát rễ thần kinh.

Dưới kính vi phẫu, bác sĩ bóc tách từng milimet, giải phóng rễ thần kinh và chùm đuôi ngựa. Trong suốt ca mổ, hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh (IONM) được duy trì liên tục, nếu dụng cụ phẫu thuật chạm vào cấu trúc quan trọng sẽ phát tín hiệu cảnh báo, giúp phẫu thuật viên kịp thời điều chỉnh.

Kỹ thuật viên hướng dẫn anh Nguyên tập phục hồi chức năng sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy trọn vẹn khối u. Hậu phẫu, anh Nguyên xuất viện, sức cơ chân cải thiện 4/5, tiếp tục được theo dõi định kỳ và tập vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn sức cơ. Các vị trí thoát vị đĩa đệm của anh Nguyên chưa nặng, được theo dõi điều trị bảo tồn.

Bác sĩ Tấn Sĩ cho hay u trong ống sống như u màng tủy, u bao rễ thần kinh... thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng thường dễ nhầm với thoát vị đĩa đệm hoặc đau cột sống cơ học. Khi xuất hiện dấu hiệu đau lưng kèm yếu liệt tay chân, tê bì, rối loạn cảm giác, người bệnh cần khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có khả năng hồi phục chức năng rất cao. Ngược lại, khối u để lâu chèn ép thần kinh kéo dài làm tổn thương không hồi phục, nguy cơ liệt vĩnh viễn cao.

Phượng Thy

*Tên người bệnh đã được thay đổi