U nội tủy ở ngực gây yếu liệt chân cô gái

TP HCMChị Anh, 28 tuổi, chân phải đột ngột yếu liệt mất cảm giác, bác sĩ chẩn đoán u ở vùng tủy ngực xuất huyết.

Khi chân phải mất cảm giác, chị Anh đến một cơ sở y học cổ truyền khám, được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm. Điều trị tại đây khoảng 20 ngày, cơn đau giảm tạm thời rồi tái phát, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng đi lại khó khăn, dùng xe lăn. Kết quả chụp MRI cho thấy khối u nội tủy nằm ở vùng tủy ngực, ngang mức T12, dài hơn 2 cm, đã xuất huyết. Ảnh khảo sát các bó sợi thần kinh DTI ghi nhận có hiện tượng khuyết các bó sợi thần kinh trắng phía sau bên phải.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết đây là u Cavernoma - một dạng u của mạch máu tủy, ít gặp, thành mạch trong u yếu, dễ vỡ gây biến chứng xuất huyết và các triệu chứng diễn tiến nhanh. Hiện u đã vỡ và rò rỉ, ảnh hưởng trực tiếp đến các bó sợi thần kinh cảm giác.

Người bệnh cần mổ sớm để bảo tồn các chức năng thần kinh còn lại đồng thời ngăn xuất huyết tái diễn làm phân hủy huyết khối, giải phóng hóa chất độc hại phá hủy bao Myelin, gây thoái hóa thần kinh, liệt không thể hồi phục. Khối u nhỏ nhưng nằm ở vùng tủy ngực - nơi ống sống hẹp, phẫu thuật không cẩn thận có thể gây tổn thương tủy sống.

Êkíp phẫu thuật bóc tách khối u cho chị Như, hạn chế xâm lấn và bảo tồn tối đa cấu trúc thần kinh lành. Trong suốt ca mổ, hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh (IONM) liên tục ghi nhận tín hiệu dẫn truyền từ các điện cực đặt ở tay, chân và đầu. Nếu dụng cụ mổ chạm hoặc xâm lấn vào bó sợi thần kinh, tín hiệu biến đổi và cảnh báo để phẫu thuật viên kịp thời điều chỉnh, giảm nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.

Bác sĩ Tấn Sĩ cùng êkíp phẫu thuật lấy khối u tủy cho chị Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, khối u được loại bỏ hoàn toàn, tủy sống không tổn thương thêm. Một ngày sau mổ, người bệnh có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng, hết hẳn cảm giác bỏng rát, châm chích, đau buốt, sức cơ hai chân gần như bình thường, xuất viện sau 5 ngày, duy trì các bài tập phục hồi chức năng, tái khám định kỳ.

Điều dưỡng chăm sóc, kiểm tra vị trí truyền tĩnh mạch cho chị Anh sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả mô bệnh học xác nhận u Cavernoma (u mạch máu thể hang), chiếm dưới 1% bệnh lý tủy sống và 5-12% các tổn thương dạng mạch máu ở tủy nói chung. U Cavernoma có xu hướng diễn biến nhanh và dễ nhầm với các bệnh lý khác. Khi có triệu chứng đau mỏi cột sống, tê bì hoặc yếu tay chân, đặc biệt khi tiến triển nhanh, người bệnh cần khám chuyên khoa thần kinh và chẩn đoán hình ảnh để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Phượng Thy