U não lành tính có chuyển thành ác tính?

Tôi được chẩn đoán bị u não lành tính, xin hỏi bác sĩ có khi nào u não lành tính sẽ chuyển biến xấu thành u não ác tính không? (Phục Nguyên, Biên Hòa)

Trả lời:

U não lành tính là một tập hợp các tế bào não sinh sôi nhanh hơn mức bình thường, tạo thành khối u nhưng không xâm lấn quá nhanh vào các mô não khỏe mạnh và cũng không di căn đến các cơ quan khác. U não lành tính có tốc độ tăng trưởng chậm, chỉ từ 1-2 mm một năm. Người mắc u não lành tính cũng khả năng điều trị thành công và sống sót cao hơn.

Tỷ lệ u não lành tính phổ biến hơn u não ác tính, chiếm khoảng 70%. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh u não lành tính cao nhất ở người trên 85 tuổi và thấp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên 0-19 tuổi. Các khối u não lành tính cũng xảy ra đáng kể ở nữ (chiếm khoảng 64%) so với nam (chiếm khoảng 36%).

U não lành tính ít có nguy cơ trở thành ác tính. Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan vì ngay cả u lành tính vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, nhất là khi khối u nằm ở vị trí nguy hiểm, gây khó khăn cho việc điều trị.

Các khối u não lành tính thường diễn tiến âm ỉ, triệu chứng không rõ rệt hay mang tính cấp tính như khối u não ác tính. Đa phần các khối u não lành tính có kích thước nhỏ, khoảng quả chanh hay quả tắc. Người bệnh ít có triệu chứng, chỉ phát hiện tình cờ khi bị chấn thương đầu, thăm khám sức khỏe tổng quát hoặc thăm khám một bệnh lý nào đó có chỉ định chụp cộng hưởng từ toàn thân.

Bác sĩ xem hình chụp khối u ở não của bệnh nhân. Ảnh: Freepik

Một số trường hợp u não lành tính có kích thước rất to so với thể tích vùng đầu, thậm chí kích thước to bằng cả một quả quýt hoặc quả cam nhỏ nhưng triệu chứng lại rất mơ hồ. Bệnh nhân chỉ khiếm khuyết một vài chức năng mà chỉ những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm mới có thể phát hiện và nghi ngờ u não để chỉ định người bệnh thực hiện tầm soát, kiểm tra.

Các khối u lành tính này khi không được phát hiện sớm sẽ chèn ép các mô não và gây nên những biến chứng nguy hiểm. Tùy theo vị trí, kích thước khối u và tổng trạng sức khỏe người bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn hướng điều trị phù hợp như hóa trị, xạ trị, dùng thuốc ngắm mục tiêu, phẫu thuật.

Có một số trường hợp u não lành tính chuyển thành ác tính, tuy nhiên tỷ lệ thấp. Ví dụ, u tế bào sao (u phổ biến nhất trong các loại u não) được chia theo cấp độ từ một đến bốn. Trong đó, cấp độ một và hai là u lành tính, còn cấp độ ba và bốn là khối u não ác tính. Một số trường hợp khối u ở cấp độ hai, tức u lành tính đang được điều trị thì chuyển thành u cấp độ ba, rồi chuyển sang độ bốn. Tiến trình chuyển dạng của tế bào để lên độ, chuyển từ u lành tính sang u ác tính với tiên lượng xấu hơn vẫn có thể xảy ra, kể cả ở những khối u não đã được phối hợp điều trị đa mô thức trước đó.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM