U chèn ép thân não gây triệu chứng giống rối loạn tiền đình

TP HCMAnh Khôi, 37 tuổi, ù tai, choáng váng như rối loạn tiền đình, bác sĩ phát hiện khối u chèn ép thân não.

Triệu chứng kéo dài nhiều tháng, anh Khôi nghĩ do căng thẳng nên không đi khám. Gần đây ù tai nặng hơn đi đứng loạng choạng, dễ ngã, anh đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, đo chức năng tiền đình ghi nhận phản xạ mắt - tiền đình suy giảm.

BS.CKI Nguyễn Tri Minh Trí, Trung tâm Tai Mũi Họng, kiểm tra rung giật nhãn cầu bằng công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) cho anh Khôi, phát hiện nhiều hoạt động mắt bất thường, tự phát theo chiều dọc và có xu hướng tăng khi có điểm nhìn cố định, kèm dấu hiệu rối loạn vận nhãn trung ương. "Đây là dấu hiệu có thể liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương, nhất là tiểu não hoặc vùng thân não", bác sĩ Trí nói, chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla ghi nhận khối u kích thước khoảng 4 cm ở não anh Khôi.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u có hình dạng điển hình của u dây thần kinh thính giác (dây số 8), kích thước lớn, mức độ 4 là mức cao nhất trong thang phân loại giải phẫu dành cho u dây thần kinh tiền đình. U bám dọc từ ống tai trong lan ra hố sọ sau, chiếm chỗ vùng góc cầu tiểu não bên trái, gây chèn ép, đẩy lệch thân não, ảnh hưởng đến các chức năng sống còn như hô hấp, tuần hoàn và vận động. Nguy cơ tăng áp lực nội sọ, tắc lưu thông dịch não tủy dẫn đến não úng thủy, thoát vị thân não.

Chụp MRI 1.5 Tesla cho thấy khối u chèn ép thân não anh Khôi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa, chỉ định vi phẫu loại bỏ tối đa khối u nằm sâu trong nền sọ. Kíp mổ sử dụng kính vi phẫu tích hợp AI, hệ thống định vị thần kinh AI và thiết bị theo dõi điện sinh lý thần kinh giúp định vị chính xác khối u, bảo vệ tối đa các dây thần kinh sọ quan trọng.

Êkip mở sọ qua đường mổ hố sau bên trái - một trong những vùng khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật sọ não. Đây là khu vực tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh sọ số 5, 6, 7, 8 và thân não - trung khu điều khiển vận động, thăng bằng và các chức năng sống còn. Trong quá trình mổ, bác sĩ mở xương chẩm bên trái, dẫn lưu bớt dịch não tủy để làm mềm não và tạo không gian tiếp cận khối u.

Theo bác sĩ Tấn Sĩ, u có phần hoại tử ở trung tâm, bờ u dính sát dây thần kinh số 7 (dây mặt) và thân não đòi hỏi thao tác bóc tách phải chính xác, tránh nguy cơ gây liệt mặt vĩnh viễn.

Sau gần ba giờ, bác sĩ bóc được khoảng 95% khối u, phần u còn lại nằm sâu, bám sát thân não được bảo tồn để tránh ảnh hưởng đến các chức năng thần kinh quan trọng. Toàn bộ dây thần kinh sọ liên quan, nhất là dây thần kinh số 7 (dây mặt) được giữ nguyên vẹn, giúp bảo tồn vận động cơ mặt bên trái cho người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u Schwannoma - u lành tính phát triển từ bao dây thần kinh, thường gặp ở dây tiền đình - thính giác.

Hậu phẫu, anh Khôi không còn bị ù tai, cơ mặt cân đối, không có dấu hiệu yếu liệt, có thể đi lại nhẹ nhàng, giữ thăng bằng tốt.

Điều dưỡng kiểm tra, chăm sóc vết mổ cho anh Khôi trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Sĩ cho hay triệu chứng như ù tai một bên kéo dài, nghe kém dần, chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng... thường bị nhầm với rối loạn tiền đình, thiếu máu não, khiến nhiều người chủ quan, điều trị không đúng hướng. Đây có thể là biểu hiện sớm của các bệnh lý nguy hiểm trong não như u dây thần kinh số 8, u góc cầu tiểu não hoặc dị dạng mạch máu não.

Khi gặp những biểu hiện bất thường kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến chuyên khoa Thần kinh hoặc Tai Mũi Họng tại các cơ sở y tế uy tín, có trang bị máy móc hiện đại để tầm soát chính xác các tổn thương trong não nhằm điều trị kịp thời.

Phượng Thy - Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi