U bì gây giảm dự trữ buồng trứng ở tuổi 30

TP HCMChị Hương, 30 tuổi, khám vô sinh phát hiện có u bì lớn gây giảm mạnh dự trữ buồng trứng, phải gom noãn thụ tinh ống nghiệm để có con.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Hương chỉ còn 0.77 ng/mL (bình thường trên 2.0 ng/mL). Kết quả siêu âm phát hiện u bì buồng trứng trái kích thước khoảng 7 cm.

Bác sĩ Vân Anh lý giải đây là khối u lành tính nhưng kích thước khá lớn xâm chiếm phần mô lành, làm giảm dự trữ buồng trứng. Đồng thời, u bì có thể làm thay đổi cấu trúc giữa vòi trứng với buồng trứng, làm ảnh hưởng khả năng bắt trứng của loa vòi.

Khi thực hiện IVF, nếu chỉ kích trứng một lần sẽ thu được rất ít trứng, xác suất thành công thấp. Bác sĩ Vân Anh lên phác đồ gom noãn trước khi tạo phôi giúp tăng xác suất có phôi tốt cho người bệnh.

Với khối u bì, nếu bóc tách u và đốt cầm máu có thể phá hủy các mô buồng trứng lành ít ỏi còn lại, khiến bệnh nhân suy buồng trứng hoàn toàn. Bác sĩ Vân Anh quyết định chọc hút trứng dù có khối u nhằm gom những quả trứng cuối cùng. Dưới hướng dẫn siêu âm, bác sĩ lựa chọn đường đi của kim tránh khối u, tiếp cận vị trí các nang noãn có thể chọc hút.

Qua 3 chu kỳ, chị Hương gom được 11 noãn và thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của chồng. Phôi được nuôi cấy dài ngày trong phòng Lab ISO 5 bằng hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp chuyên viên quan sát liên tục, đánh giá phôi 24/7. Kết quả thu được 7 phôi ngày 5 và ngày 6, đem trữ đông.

Bác sĩ Vân Anh (phía trước) đang chọc hút trứng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Sau khi chuẩn bị nội mạc tử cung và đưa nồng độ hormone trở về trạng thái sinh lý tự nhiên, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào buồng tử cung của chị Hương, song bị thai ngoài tử cung thoái triển tự nhiên. Bác sĩ tiếp tục chuẩn bị nội mạc tử cung để chuyển phôi lần thứ hai và thành công.

Hiện thai 12 tuần, được theo dõi thai kỳ và kiểm soát khối u bì tại Trung tâm Sản phụ khoa. Dự kiến khi chị mổ sinh con, bác sĩ sẽ kết hợp bóc tách u, hoặc thực hiện sau khi sinh.

U bì buồng trứng là loại u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. U bì thường không gây đau ở giai đoạn đầu, nhiều người chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám. Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo nữ giới nên đi khám khi có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt, đau vùng bụng chậu, căng tức bụng dưới hoặc nếu quan hệ đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai trong 12 tháng mà chưa có thai.

Tùy trường hợp, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Trường hợp chưa mang thai và u nhỏ có thể theo dõi định kỳ, u lớn trên 5 cm sẽ được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u để tránh xoắn buồng trứng. Trường hợp buồng trứng có dấu hiệu suy giảm, người bệnh có thể cân nhắc trữ trứng trước điều trị nhằm bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi