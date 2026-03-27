Trữ đông trứng chờ sinh con

TP HCMChị Dylan Nguyễn, 35 tuổi, bị suy giảm buồng trứng, được gom 10 trứng trữ đông chờ sau này sinh con.

Chị Dylan kết hôn 6 năm nhưng chưa có kế hoạch sinh con, dự định trữ đông trứng. Năm ngoái chị từ Mỹ về Việt Nam đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám, bác sĩ phát hiện dự trữ buồng trứng (AMH) của chị suy giảm ở mức báo động 0.45 ng/mL (mức bình thường ở tuổi 35 khoảng 2,2-6,8 ng/mL).

ThS.BS Nguyễn Thị Thủy đánh giá tình trạng buồng trứng của chị Dylan cận kề mãn kinh sớm, cần gom trứng càng sớm càng tốt, trước khi hết trứng hoàn toàn.

Chị Dylan được theo dõi sức khỏe sau khi làm thủ thuật hút trứng trữ đông tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Nguyệt Nhi

Lần kích trứng đầu tiên, chị Dylan có được 4 trứng. Bác sĩ Thủy ước lượng để có cơ hội sinh con khỏe mạnh từ trứng trữ đông ở tuổi 35, chị cần khoảng 10-15 trứng. Sau lần chọc hút trứng thứ hai, chị Dylan gom được 10 trứng để trữ đông, gần đủ lượng dự trữ an toàn.

Trứng được bảo quản trong môi trường nitơ lỏng -196 độ C, thời gian không giới hạn. Dự kiến tháng tới, chồng chị Dylan sẽ về Việt Nam tiến hành trữ đông tinh trùng bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai. Họ dự tính khi cả kinh tế và tinh thần thực sự sẵn sàng mới rã đông trứng và tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm sinh con.

Chuyên viên phôi học trữ đông trứng bằng công nghệ thủy tinh hóa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trưởng khoa Ngoại Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8, cho hay nhu cầu trữ trứng, tinh trùng ngày càng phổ biến chủ yếu do xu hướng kết hôn và sinh con muộn. Năm 2025, IVF Tâm Anh TP HCM tiếp nhận gần 300 phụ nữ trữ trứng chờ làm mẹ. Gần ba tháng đầu năm 2026, số ca tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, độ tuổi trữ trứng trung bình là 25-38.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo phụ nữ kết hôn muộn hay chưa có kế hoạch sinh con nên chủ động trữ trứng trước năm 35 tuổi, khi số lượng trứng còn nhiều và chất lượng còn tốt. Từ 35 tuổi trở đi, dự trữ buồng trứng bắt đầu giảm mạnh làm giảm tỷ lệ IVF thành công, tăng bất thường phôi dẫn đến các biến chứng thai kỳ và dị tật thai nhi.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, với công nghệ thủy tinh hóa, độ tuổi sinh học của trứng và tinh trùng được "đóng băng" vào thời điểm trữ đông. Chất lượng trứng, tinh trùng rã đông như trứng, tinh trùng tươi, cho tỷ lệ IVF thành công tương đương.

Nguyệt Nhi

*Tên nhân vật đã được thay đổi