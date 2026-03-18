U bã đậu trên mặt bé gái 8 tuổi

TP HCMKhối u ở tai trái của bé Thu, 8 tuổi, sưng to, đau, bác sĩ chẩn đoán u bã đậu có dấu hiệu nhiễm trùng.

U xuất hiện một năm, gần đây to nhanh, siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy kích thước 15x11 mm có dấu hiệu nhiễm trùng. BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi, cho biết khối u đang viêm hoặc nhiễm trùng, mô xung quanh sưng to, dễ chảy máu và khó bóc tách, tăng nguy cơ vỡ u trong quá trình phẫu thuật khiến vi khuẩn lan rộng và dễ tái phát.

Bệnh nhi được chỉ định dùng kháng viêm, kháng sinh trong 7 ngày trước khi mổ nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Trong ca mổ, bác sĩ bóc trọn khối u bã đậu, đóng vết mổ bằng keo sinh học để hạn chế sẹo.

Bác sĩ Tuấn (giữa) cùng kíp bác sĩ mổ cho Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U bã đậu (nang bã) thường lành tính, hình thành khi tuyến bã dưới da bị tắc nghẽn, khiến chất bã và keratin tích tụ tạo thành u hoặc nang dưới da. Giai đoạn đầu, u nhỏ, cứng, ít đau nên dễ bị nhầm với mụn hoặc hạch nhỏ. Khi vi khuẩn xâm nhập, khối này sưng đỏ, đau, thậm chí tạo mủ và nhiễm trùng. Nếu không được xử trí kịp thời, u bã đậu phát triển và tăng kích thước, dẫn đến viêm nhiễm nặng, áp xe phải can thiệp ngoại khoa.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ đi khám sớm khi phát hiện khối u dưới da. Bác sĩ phẫu thuật khi u nhỏ, khoảng 1-2 cm và chưa vỡ. Ở giai đoạn này, bóc tách và lấy trọn bao u dễ dàng, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ tái phát. Cha mẹ cũng không tự nặn hoặc rạch khối u vì có thể gây nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, nếu trẻ đau nhiều, sưng đỏ hoặc chảy dịch mủ tại vết mổ, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi