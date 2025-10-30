Tưởng vợ hiếm muộn, hóa chồng vô sinh

TP HCM4 năm không có con, anh Hoàng nghĩ nguyên nhân do vợ song nay phát hiện anh vô sinh do không có tinh trùng.

"Tôi sinh lý bình thường nên không nghĩ mình vô sinh", anh Hoàng, 30 tuổi, nói, thêm rằng nhiều lần vợ động viên khám sức khỏe sinh sản nhưng anh từ chối.

Đầu năm 2024, anh Hoàng lần đầu đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), bất ngờ phát hiện không có tinh trùng trong tinh dịch đồ, được chẩn đoán vô sinh do không có hai ống dẫn tinh (hay bất sản ống dẫn tinh). Bác sĩ cho hay bệnh lý này chiếm khoảng 1-2% nguyên nhân vô sinh nam.

Anh Hoàng cũng được ghi nhận có thận hình móng ngựa. Tình trạng có thể dẫn đến những vấn đề đi kèm như sỏi thận, thận ứ nước hoặc nguy cơ ung thư thận, có thể khiến chức năng tình dục và chất lượng tinh trùng suy giảm.

Anh Hoàng được bác sĩ Nam khoa chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (kỹ thuật PESA), thu 3 mẫu. Song song, người vợ được ThS.BS Nguyễn Thị Thủy xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng, chọc hút thu 15 noãn (trứng) trưởng thành. Kết quả thụ tinh trong ống nghiệm tạo được 5 phôi chất lượng tốt, số còn lại chất lượng khá và trung bình.

Chuyên viên phôi học quan sát và đánh giá quá trình phát triển của phôi. Ảnh: Thanh Luận

Vợ anh Hoàng đậu thai ngay lần đầu chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung. Thai kỳ hiện 14 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Thủy, không ít nam giới lầm tưởng sinh lý bình thường đồng nghĩa với khả năng sinh sản tốt, dẫn đến tâm lý chủ quan, ít thăm khám. Thực tế, vô sinh do nhiều nguyên nhân như dị tật cơ quan sinh sản, chấn thương dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn tinh, mất cân bằng nội tiết tố nam, bất thường di truyền, giảm khả năng sinh tinh, chất lượng tinh trùng kém...

Bác sĩ Thủy khuyến cáo trường hợp kết hôn một năm chưa có con, cả vợ và chồng nên cùng đến bệnh viện khám toàn diện để tìm nguyên nhân chính xác và điều trị sớm.

Nam giới chưa kết hôn nên khám sức khỏe định kỳ, trong đó có sức khỏe sinh sản. Khi phát hiện các bất thường di truyền hay bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, người bệnh nên cân nhắc trữ đông tinh trùng đảm bảo có con trong tương lai.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi