Trữ đông tinh trùng phòng khó có con do bệnh rối loạn thần kinh

TP HCMAnh Hoàng, 30 tuổi, mắc hội chứng run vô căn, lo ngại ảnh hưởng khả năng sinh sản nên trữ đông tinh trùng dù chưa kết hôn.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), hội chứng run vô căn là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến khả năng vận động, gây run các bộ phận trên cơ thể, không trực tiếp gây vô sinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và tâm lý của người bệnh, gây khó cương cứng ở nam giới, cản trở thụ thai. Trữ đông tinh trùng là phương pháp giúp người bệnh bảo tồn khả năng sinh sản và chủ động thời điểm lý tưởng nhất để có con.

Xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Hoàng ghi nhận có tinh trùng nhưng mật độ chỉ bằng 1/2 so với nam giới bình thường. Anh được thu hai mẫu tinh trùng dùng trữ đông. Với kỹ thuật thủy tinh hóa, mẫu được đông lạnh trong môi trường chuyên biệt, bảo quản ở điều kiện -196 độ C không giới hạn thời gian. Lúc này các hoạt động của tế bào ngưng hoàn toàn, bao gồm các phản ứng sinh hóa và hoạt động trao đổi chất bên trong. Vài năm tới, nếu kết hôn mà không thể có con tự nhiên, anh Hoàng có thể sử dụng mẫu rã đông để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chuyên viên phôi học IVF Tâm Anh thực hiện kỹ thuật trữ đông tinh trùng. Ảnh: Thanh Luận

Tại IVF Tâm Anh Quận 8, số nam giới đến khám và trữ đông tinh trùng ngày càng tăng. Phần lớn là trường hợp sắp phẫu thuật điều trị các bệnh lý, hóa trị hoặc xạ trị; dự phòng trước khi thắt ống dẫn tinh; gặp khó khăn trong xuất tinh hay chuẩn bị chuyển giới từ nam sang nữ. Một số trường hợp ưu tiên phát triển sự nghiệp, chưa có kế hoạch sinh con nên muốn bảo tồn khả năng sinh sản. Với kỹ thuật thủy tinh hóa, mẫu tinh trùng được rã đông có chất lượng tương đương tinh trùng tươi. Kỹ thuật này cũng được áp dụng hiệu quả trong trữ đông noãn (trứng) và phôi.

Bác sĩ Hà Giang khuyến cáo nam giới chưa kết hôn nên khám sức khỏe định kỳ, bao gồm sức khỏe sinh sản, giúp phát hiện sớm các bệnh lý. Trường hợp có các dấu hiệu bất thường ở vùng kín nên khám càng sớm càng tốt, cân nhắc trữ đông tinh trùng. Nam giới đã kết hôn nhưng một năm không có con cũng nên cùng vợ đi khám toàn diện để bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi