Tưởng vợ hiếm muộn hóa chồng vô sinh

TP HCM10 năm không có con, anh Kiên cho rằng nguyên nhân do vợ, cuối cùng phát hiện đột biến gene gây bất sản ống dẫn tinh nên vô sinh.

"Khả năng sinh lý của tôi bình thường, không ngờ lại vô sinh", anh Kiên, 42 tuổi, nói hôm 9/9, cho biết chị gái vợ từng điều trị hỗ trợ sinh sản mới có con nên nghĩ nguyên nhân hiếm muộn từ phía vợ. Nhiều năm qua vợ anh Kiên một mình đi khám vô sinh. Vợ chồng nhiều lần mâu thuẫn, ly thân đến đầu năm nay mới tái hợp, từ Vĩnh Long lên TP HCM khám mong có con.

ThS.BS Lê Đăng Khoa, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, phát hiện anh Kiên không có ống dẫn tinh - một dị tật bẩm sinh còn gọi là bất sản ống dẫn tinh hai bên. Kết quả xét nghiệm ghi nhận anh mang đột biến gene CFTR gây bệnh xơ nang. Tình trạng này khiến chất nhầy làm tắc nghẽn và tổn thương ống dẫn tinh khi chúng đang hình thành trong bào thai, dẫn đến cơ quan này không thể phát triển.

Nam giới mắc tình trạng bất sản ống dẫn tinh vẫn có khả năng sản xuất tinh trùng nhưng tinh binh không được xuất ra ngoài, không thể thụ thai tự nhiên. Người bệnh vẫn có khả năng sinh lý bình thường, cảm giác khoái cảm khi quan hệ vợ chồng nên nhiều trường hợp chủ quan, chỉ phát hiện bệnh lý khi đi khám sau nhiều năm không có con. Trường hợp vô sinh nam lâu năm có thể kéo theo suy giảm sức khỏe sinh sản ở người vợ do ngày càng lớn tuổi, dẫn đến khó điều trị, theo bác sĩ Khoa.

Như chị Hiền - vợ anh Kiên, dự trữ buồng trứng (AMH) từ mức tốt (4,7 ng/mL) dần suy giảm đến gần cạn kiệt, AMH hiện chỉ còn 0.7 ng/mL, chu kỳ kinh nguyệt thưa thớt. Chị còn mắc viêm nội mạc tử cung.

Bác sĩ Khoa chỉ định liệu pháp cặp đôi, vừa chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA) cho anh Kiên, vừa gom noãn nhiều chu kỳ cho người vợ. Sau 2 chu kỳ, chị Hiền có 6 noãn, đem trữ đông. Ở chu kỳ chọc hút noãn thứ ba, bác sĩ thu thêm 3 noãn tươi.

Cùng lúc đó, ở phòng phẫu thuật bên cạnh, anh Kiên được chọc hút mào tinh, thu được hai mẫu tinh trùng tươi. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào số noãn tươi và rã đông, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện được 5 phôi ngày 5 loại tốt.

Trước khi chuyển phôi, người vợ được điều trị dứt điểm viêm nội mạc tử cung bằng thuốc kháng sinh. Chị lần đầu đậu thai ở tuổi 42, thai nhi 12 tuần hiện phát triển khỏe mạnh. Mẫu tinh trùng còn lại của anh Kiên được trữ đông giúp có thêm con trong tương lai.

"Điều hạnh phúc nhất hiện tại là vợ chồng tôi đã có con", chị Hiền nói, cho hay không còn trách chồng vì nhiều năm hiểu lầm.

Theo bác sĩ Khoa, trước đây phụ nữ thường được cho là nguyên nhân vô sinh hiếm muộn. Thực tế, tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 40%, tương đương nữ giới. Khoảng 20% xuất phát từ cả vợ và chồng hoặc không rõ nguyên nhân. Vô sinh nam có thể do chấn thương gây tắc nghẽn ống dẫn tinh, viêm nhiễm ở hệ thống cơ quan sinh dục, biến chứng sau mắc bệnh quai bị, suy sinh dục, rối loạn cương, bất thường di truyền, đột biến gene gây bất sản ống dẫn tinh như trường hợp anh Kiên...

Tại IVF Tâm Anh - Quận 8, các bác sĩ áp dụng liệu pháp cặp đôi, đánh giá và điều trị sức khỏe sinh sản ở cả vợ và chồng, bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Với liệu pháp này, nam giới phát hiện sớm các bệnh lý nam khoa để điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống.

