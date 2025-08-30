Tưởng viêm họng hóa ung thư amidan

Hà NộiÔng Quyền, 51 tuổi, đau khi nuốt tưởng viêm họng, bác sĩ chẩn đoán ung thư amidan giai đoạn tiến triển.

Kết quả nội soi tai mũi họng của ông Quyền cho thấy toàn bộ bề mặt amidan bên phải sần sùi, sờ có khối cấu trúc chắc nằm phía dưới niêm mạc họng. Chụp MRI và sinh thiết xác định ung thư biểu mô vảy tại amidan, u ác tính kích thước khoảng 4,5 cm kèm nhiều hạch vùng cổ.

Amidan nằm ở ngã ba hầu họng, gần nhiều cấu trúc quan trọng (lưỡi, thành họng, mạch máu lớn...), ung thư tại vị trí này có xu hướng di căn hạch cổ sớm. PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định phẫu thuật nội soi cho người bệnh để loại bỏ khối u và nạo vét hạch nhằm ngăn nguy cơ di căn.

PGS Kỳ mổ bộc lộ khối u sùi tại vị trí amidan phải lan đến màn hầu, cắt bỏ khối u và các tổ chức xung quanh. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm nhanh để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các mô ác tính. Kíp mổ tiếp tục bóc tách các hạch xung quanh dây thần kinh, thao tác cẩn thận để tránh tổn thương hệ thống thần kinh, mạch máu phức tạp vùng cổ. Kết quả xét nghiệm hạch không có tế bào u di căn, tiên lượng khả quan.

PGS Kỳ cùng êkíp mổ nội soi loại bỏ ung thư amidan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Quyền ổn định sức khỏe, xuất viện sau 10 ngày. Bác sĩ khuyên ông bỏ thuốc lá và tiếp tục kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Ung thư amidan thuộc nhóm ung thư hầu họng, xuất hiện nhiều hơn ở nam giới độ tuổi 50-60. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư như HPV, thuốc lá, rượu bia. Trong đó, nguyên nhân do HPV, đặc biệt type 16, thường gặp ở người trẻ tuổi. Suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng mạn tính vùng họng hay yếu tố di truyền cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ở giai đoạn sớm, triệu chứng ung thư amidan không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính như viêm họng hay viêm amidan mạn tính khiến người bệnh bỏ qua, điều trị không kịp thời. Khối u lớn dần gây loét, chảy máu, nổi hạch cổ hoặc đau lan lên tai, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển, điều trị phức tạp và tốn kém hơn.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư amidan, PGS Kỳ khuyến cáo mỗi người cần tránh rượu bia và thuốc lá, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vaccine HPV. Khi có triệu chứng kéo dài như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, khàn tiếng hoặc nổi hạch cổ, người bệnh cần đi khám sớm tại chuyên khoa tai mũi họng. Người thuộc nhóm nguy cơ cao, nhất là hút thuốc lá, uống rượu lâu năm, nên kiểm tra định kỳ vùng đầu cổ.

Khuê Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi