Tưởng viêm dạ dày hóa nhồi máu cơ tim

TP HCMBà Hoa, 87 tuổi, nôn từng cơn không dứt, tưởng bị viêm dạ dày song bác sĩ chẩn đoán các nhánh mạch máu nuôi tim tắc nghẽn gần hết.

Bà Hoa, ngụ Đồng Nai, bị tăng huyết áp, viêm dạ dày mạn tính. Đầu tháng 4, bà đau vùng thượng vị kèm nôn ói, triệu chứng kéo dài 15 phút thì giảm nên nghĩ viêm dạ dày tái phát, không đi khám.

4 ngày sau, cơn đau thượng vị trở lại, bà nôn ói nhiều, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sau 4 giờ khởi phát triệu chứng.

Ngày 25/4, ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Can thiệp Mạch, cho biết kết quả đo điện tâm đồ xác định bà Hoa nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (hình ảnh đoạn ST chênh lên trên điện tâm đồ). Động mạch vành phải tắc hoàn toàn, thân chung và nhánh động mạch liên thất trước hẹp nặng. "Nếu không can thiệp ngay, nguy cơ đột tử rất lớn", bác sĩ Hiếu nói.

Sau 20 phút đến viện, bà Hoa được can thiệp đặt một stent vào động mạch vành phải, tái thông dòng máu nuôi tim. Sau thủ thuật, bệnh nhân hết đau bụng, nôn ói, nhịp tim và huyết áp ổn định.

Động mạch liên thất trước bị chặt đứt dòng máu nuôi tim (hình A) và sau khi được đặt stent tái thông (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Tim mạch, cho biết bà Hoa vẫn còn hẹp nặng nhánh thân chung và động mạch liên thất trước, cần nong mạch đặt stent. Tuy nhiên, bà tuổi cao, hệ mạch vành vôi hóa nặng, những dụng cụ can thiệp cơ bản như bóng có kích thước nhỏ, microcatheter không thể đi qua đoạn mạch vành tổn thương. Do đó cần có sự hỗ trợ của mũi khoan kim cương (rotablator).

Ba ngày sau, ê kíp can thiệp lần hai. Bác sĩ đưa mũi khoan kim cương với đường kính chỉ 1,5 mm đến vị trí đoạn mạch vôi hóa, thực hiện khoan cắt mảng xơ vữa mạch vành. Từng đợt khoan diễn ra sau mỗi 5-10 giây, đảm bảo tim được tưới máu liên tục. Bác sĩ tán mịn mảng xơ vữa thành những tinh thể nhỏ hơn hồng cầu, không gây tắc mạch.

Sau 5 lần thực hiện khoan cắt mảng xơ vữa, lòng mạch trơn nhẵn, thuận lợi để nong bóng, đặt stent. Bà Hoa được khơi thông dòng máu nuôi tim thành công, xuất viện sau 7 ngày.

Ê kíp đặt stent cứu các nhánh mạch vành tắc hẹp nặng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, nhất là người hút thuốc lá, ăn mặn, nhiều chất béo bão hòa, thường xuyên căng thẳng, ít vận động, tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng cholesterol, thừa cân, béo phì.... Người có tiền sử gia đình bị nhồi máu cơ tim cũng có nguy cơ cao hơn. Các biến chứng thường gặp suy tim cấp, rối loạn nhịp nguy kịch, vỡ tim...

Theo bác sĩ Minh, các trường hợp vôi hóa nặng hoặc đưa bóng kích thước nhỏ 1 mm không đi qua được chỗ hẹp khít, khoan cắt mảng xơ vữa bằng mũi khoan kim cương giúp tối ưu hóa can thiệp mạch vành, giảm tái hẹp trong stent đối với những trường hợp mạch vành vôi hóa nặng như bà Hoa. Thủ thuật Rotablator còn là "cứu cánh" cho những bệnh nhân có hệ mạch vành vôi hóa nặng không thể thực hiện mổ bắc cầu do tuổi già, nhiều bệnh nền như bà Hoa.

Khi xuất hiện dấu hiệu điển hình (đau nặng ngực lan đến vai, cổ, hàm hoặc lưng, khó thở, buồn nôn, choáng váng, chóng mặt) và không điển hình (đau vùng thượng vị, nôn ói, khó tiêu, đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi), người bệnh cần đến bệnh viện ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi